公視2023接棒世界公視大展 「無聲」西班牙首映

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）全球公共廣電媒體年度盛會「世界公視大展」（INPUT）日前於西班牙圓滿落幕，台灣公視除了戲劇作品「無聲」參展首映廣受好評外，更接棒籌辦明年INPUT，成為年會焦點。

公視發布新聞稿分享，INPUT成立至今40餘年，以推動公共電視的社會貢獻為己任，每年於會員國中選定一地舉行年會，從會員繳交作品中，選出當年度最有創意、最具參考價值的各類型電視節目，在會議期間放映，透過專業討論，讓與會全球公視從業人員觀摩學習。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，2020與2021年會暫停舉辦，至今年才恢復舉辦，從5月9日至13日，共計有35國代表齊聚一堂。

台灣公視新創電影作品「無聲」以探討聽障生的校園霸凌事件，獲選在本屆INPUT年會放映，並由擔任本片監製的公視節目部經理於蓓華與觀眾進行映後座談。

參與放映的各國公視人員表示相當贊同與欣賞台灣公視拍攝這部作品，是公共媒體勇氣與責任的表現，除了議題非常值得探討以外，也讓人思考自己的國家是否也存在著類似問題。聽人演員詮釋聾人的手語表演也令大家相當驚豔。

本放映場次的主持人龐培法布拉大學傳播學院教授Mercè Oliva也點出「無聲」的音效設計非常傑出，讓人更融入聽障者的世界。

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在閉幕活動中，大會宣布2023年的INPUT年會將在台北舉辦。這是公視繼2006年之後，第2度爭取到舉辦INPUT國際年會。公視代總經理徐秋華除了誠心邀請各國代表「明年台北見」，也介紹了公視的英語影音服務PTS WORLD TAIWAN，令與會代表對明年年會充滿期待。

除此之外，西班牙當地台灣珍珠奶茶業者經公視的委託提供了150杯台式珍珠奶茶給閉幕會的出席者，圈粉各國公視成員，提早為明年的INPUT做了文化外交。（編輯：陳仁華）1110516