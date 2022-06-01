「金片子」徵選開跑 桂綸鎂加持金穗6/11頒獎

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（中央社記者王心妤台北1日電）「金片子」短片大賽今天開跑，總獎金達新台幣100萬元，報名至8月21日止。另外6月11日登場的金穗獎頒獎典禮，邀請演員桂綸鎂與陳柏霖、王淨與曾敬驊等人頒獎鼓勵新銳。

「金片子」短片徵選大賽自2011年開始由台北市電影委員會辦理，邀請全球創作者投稿15分鐘內短片，共同角逐獎金。「金片子」大賽過去也挖掘出不少新世代影人，像是演員温貞菱、賴澔哲、影集「天橋上的魔術師」編劇吳季恩等。

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不只讓新影人嶄露頭角，金馬影帝李康生去年也帶著自編自導自演的作品「有風的日子，有雲」，最後摘下最佳男演員和劇本兩獎。李康生今年則建議創作者可以從身邊的人事物下手，「比如拍攝家人和親人這方面的題材，要先感動自己才能感動別人」。

另外，2022金穗影展將於6月3日開跑，線上通行證雖已售罄，仍有實體影展可參加，還有超過40場影人對談。今年金穗獎頒獎典禮將於6月11日舉辦，將由演員百白主持，不只有評審團主席林書宇、監製葉如芬、導演楊雅喆出席，也特別邀請桂綸鎂與陳柏霖、王淨與曾敬驊兩對螢幕情侶頒獎，鼓勵新銳。（編輯：張雅淨）1110601