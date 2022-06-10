滾動的詩特映 駱以軍讚台灣是半導體與詩的大國

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音樂紀實節目「滾動的詩」將邀請15組音樂人以詩入歌，8日舉行特映分享會，參與計畫的詩人與音樂人分享改編的過程並合影留念。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月10日

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（中央社記者王心妤台北10日電）音樂紀實節目「滾動的詩」邀請15組音樂人將15首現代詩變成音樂作品。日前的特映分享會上，作家駱以軍表示，台灣不只是半導體大國，詩作也是世界級的超級大國。

「滾動的詩」將台灣1920到2020年的15首現代詩轉化為音樂作品，由監製蘇麗媚與詩作顧問鴻鴻、駱以軍、楊佳嫻等選出15首詩作，並邀請音樂顧問林尚德、黃宣銘、乱彈阿翔、馬世芳加入，選出了老莫、南西肯恩、回聲樂團、王榆鈞、吳志寧、凹與山等不同風格音樂人參與計畫。

在8日舉行的分享特映會上，鴻鴻認為，現代詩要進入文創與影視產業有困難，透過音樂幫助，能讓不是詩的讀者也有「第三類接觸」。駱以軍則說：「台灣是半導體的超級大國，但其實我們的詩是世界級的超級大國，這次的結合是非常奢侈非常盛大的事。」

導演符昌鋒回憶，收到蘇麗媚邀請時馬上想到這是個瘋狂計畫，但也想起美國傳奇吉他手吉米漢崔克斯（Jimi Hendrix）用電吉他演奏美國國歌的畫面，「用音樂去挑戰權威，那才是靈魂的一部分。」

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樂團凹與山以作家劉克襄的詩「我們」進行創作，團員小凹透露一開始就被文字吸引。她說：「那種叛逆感與反差非常吸引我們。」在節目上有機會跟著劉克襄在關渡平原散步，也讓小凹開心表示，「讓我們這些台北市長大的孩子進入老師創作世界。」

「滾動的詩」將於11日起，每週六下午在公視、台視、Vidol平台、夢田影像YouTube播映，之後也將在三立都會台、MTV陸續播出。（編輯：陳政偉）1110610