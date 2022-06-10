飛向宇宙浩瀚無垠 美國隊長為「巴斯光年」獻聲

影片來源：迪士尼影業

（中央社記者王心妤台北10日電）動畫「玩具總動員」是不少人的童年回憶，主角「巴斯光年」獨立電影將上映，由「美國隊長」克里斯伊凡配音，讓他直呼是夢想成真，「沒什麼比參與其中更讓我驕傲和感動的事。」

導演安格斯麥克連認為，人們常說不要活在過去，但若是能回到過去又會如何，「我們都想知道回到過去會是什麼樣子，但其實我們也在向前跳躍，這就是我想為巴斯建立的真理：懷念過去，同時迅速跳向未來。」

片中由「美國隊長」克里斯伊凡為巴斯光年配音。克里斯伊凡表示，巴斯光年與美國隊長一樣充滿自信又堅強，「但我們也有機會看到巴斯脆弱和人性化的一面，他其實也會犯錯，也有很多掙扎。」克里斯伊凡也說這次能夠配音是夢想成真，他的朋友都知道他熱愛動畫片，「至今我無法相信能成為皮克斯工作室的一員，並與這些真正傑出的藝術家一起工作。」

談到「巴斯光年」預告搭配已故歌手大衛鮑伊著名歌曲Starman，克里斯伊凡也說：「我每次看這支預告片都會起雞皮疙瘩，聽到大衛鮑伊的歌也會，沒有什麼比能參與其中更讓我覺得驕傲和感動的事了。」

製片蓋琳蘇斯曼認為，巴斯光年是英雄，但聲音不能太傲慢或是太沉重，決定方向後，團隊馬上想到克里斯伊凡，而克里斯伊凡收到邀請也馬上答應，並為整個團隊打氣。

「巴斯光年」將於17日與美國同步全台上映。（編輯：張芷瑄）1110610