世界海龜日 吳金黛用音樂影像呈現小琉球水中嬌影

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生態攝影師黃一峯（左起）、金曲製作人吳金黛、生態攝影師李維娜拍下台灣小琉球海域美景，製作成「洋流裡的飛翔」MV，並選在「世界海龜日」發布，希望喚起人們對海域生態的更多關注。（風潮音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）音樂人吳金黛跟生態攝影師合作並選在今天的「世界海龜日」推出「洋流裡的飛翔」MV，拍下小琉球海域的海龜，希望透過影像提醒人們保護海域生態，才有機會欣賞牠們以及共存。

自然音樂製作人吳金黛過去曾製作「森林狂想曲」聞名，2017年接受生態攝影師黃一峯、李維娜的邀請，在小琉球海域與海龜相見。吳金黛不諱言自己怕水，但看到海龜在海中悠遊讓她忘了恐懼，決定邀請獨立室內樂團Cicada合作「洋流裡的飛翔」。

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「洋流裡的飛翔」MV以iPhone拍攝，素材橫跨2019至2022年，總計超過50次的水下攝影。生態攝影師黃一峯與李維娜表示，一開始只想用手機隨手記錄，沒想到不自覺留下很多美麗畫面，黃一峯也說：「只要有心，人人都可以為海洋生態留下記錄。」

他們選在「世界海龜日」推出MV，也希望大眾能減少使用塑膠製品、不隨意丟棄垃圾、不破壞動物棲地等關注。吳金黛表示，「如果親眼看過牠們的美麗，你就會忍不住想起身為牠們做點什麼。」（編輯：陳政偉）1110616