陶晶瑩曝年輕時工作超拚命 便當有「小強」照吃

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藝人陶晶瑩7月底將攻上台北小巨蛋開唱，她日前擔任新一季「36題愛上你」首集嘉賓時透露，年輕時卯足全力工作，曾拚到敢吃有「小強」的便當，還2度猛爆性肝炎。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）演唱會兩度遭疫情卡關的陶晶瑩，7月底終要於攻上台北小巨蛋開唱，她擔任新一季「36題愛上你」首集嘉賓，意外曝光年輕時曾為工作拚到敢吃有「小強」的便當，還2度猛爆性肝炎。

出道逾30年的陶晶瑩，當過歌手、廣播與電視主持人、作家、畫家，近來又投入企業經營、開YouTube頻道，入圍電視金鐘獎最佳主持人逾10次，並3度獲獎。

年輕時的陶晶瑩卯足全力工作，有回電視主持告一段落後，要再趕赴電台現場主持2小時的廣播。陶晶瑩形容一路塞車到場後，她只剩10分鐘用餐，「便當打開吃一吃，不是有三格嗎？有一格怎麼咖啡色？還亮亮的。」

原來其中一格有隻大蟑螂，回顧當時窘況，陶晶瑩坦言：「因為它有隔間嘛，我就吃這個房間的菜，不吃那邊的，再去上節目」，讓主持人炎亞綸聽了瞠目結舌。

而陶晶瑩「燃燒自己」拚命工作的過往，更嚇壞所有人，主持人Sandy吳姍儒提到，陶晶瑩曾經肝指數破萬，得到「猛爆性肝炎」，陶晶瑩現場更加碼補充得過2次，「正常人指數是42，我是1萬」，讓炎亞綸驚呼：「兩次破萬，這真的是萬萬不能耶！」

陶晶瑩表示第一次發生是30歲主持娛樂新聞時，病情嚴重到台大醫師直接站在她的床邊說：「妳要死了，知道嗎？」；第2次發作則是兩個孩子都還小時，「他們跑到病房來看我，笑說媽媽你這邊有電視好好玩」，當下令陶晶瑩痛定思痛，打定主意要維持身體健康，畢竟「留得青山在比較重要」。

陶晶瑩回憶當時住院帳單費用，可以去東南亞度假好幾趟，讓Sandy有感回應：「真的是一個人燃燒她生命去做，我們才有電視可以打開來看。從小看的這些節目是人家這樣賣命換來的」。

全新一季「36題愛上你」6月19日起，每週日晚上9時在公視首播；Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台將在10時跟播上架。（編輯：陳政偉）1110618