克里斯漢斯沃10年磨一槌 「雷神4」搶先美國上映[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：MarvelTW

（中央社記者王心妤台北24日電）影星克里斯漢斯沃主演的「雷神索爾：愛與雷霆」將在台灣領先美國上映。克里斯漢斯沃飾演雷神索爾10年，他認為每一刻都享受至極，這次電影裡和外都是一段新旅程。

「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）除了克里斯漢斯沃，娜塔莉波曼也披上雷神戰袍。為了讓娜塔莉波曼願意回歸演出，導演塔伊加維迪提親自登門拜訪表達重視，希望讓她的角色跟上前男友並披上雷神戰袍。

娜塔莉波曼除了讚賞塔伊加維迪提的風格，也表示，「拍攝時充滿了即興發揮，塔伊加讓人一刻都不得閒。」克里斯漢斯沃則說：「塔伊加就像個大孩子，集天才與幼稚於一身。」

「雷神索爾：愛與雷霆」將由克里斯汀貝爾飾演反派，演出屠神者格爾。片中飾演女武神瓦爾基麗的泰莎湯普森說：「他既令人驚恐又惹人發笑，是我最愛的反派之一。」

「雷神索爾：愛與雷霆」將於7月6日搶先全美上映。（編輯：張芷瑄）1110624