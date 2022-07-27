海裕芬懷孕拍妮波自由式 莊凱勛驚呼完全不知情

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）演員莊凱勛、林思宇、張書豪、陸夏主演的都會愛情喜劇「妮波自由式」今天舉行殺青記者會，演員之一的海裕芬懷孕期間拍攝，莊凱勛驚呼完全不知情，還即興替她加獻吻戲。

莊凱勛在劇中飾演喜歡變裝的酒吧老闆MAMA，今天就以熱褲、大衣外套和高跟長靴裝扮，搭配完整妝容，和3名主演一起亮相斥資新台幣700萬元打造的主場景酒吧。

莊凱勛受訪時還常調皮切換自己和角色，時而聲音高八度，時而以原本低沉的嗓音回答。他笑說，「MAMA這個角色很魔性會拉著我」，劇組人員每天都很期待他完妝登場。

不過莊凱勛記者會前在男廁化妝時，不小心嚇到一名上班族，甚至有回頂著煙燻妝和兒子視訊時，前5分鐘兒子反應冷淡，有時低頭不語，最後才默默轉頭跟媽媽說：「為什麼把拔今天長得不像把拔？」讓莊凱勛哭笑不得。

莊凱勛透露為了角色，利用飲食和運動鏟肉9公斤，打趣自己是從「金剛芭比」變成「美魔女」。林思宇、張書豪和陸夏也特別給莊凱勛飾演的MAMA「情慾黑洞」、「妖魔鬼怪」、「魑魅魍魎」等評價，直呼MAMA擁有太腦洞大開的私生活與過往。

林思宇在劇中突破形象演「慾女」，和飾演同志網紅經紀人的張書豪是一對「姐妹」，特別學會貼NuBra技能，身材瞬間變太好。張書豪笑說原本有場要躺在她身上談心的戲，害羞到改成躺手臂。

北影非常新人陸夏則是個性很酷的八卦網路記者，大談女女戀，為了讓自己維持狀態，還刻意和家人保持距離、壓低聲線。導演曾說她睜大眼睛太可愛，會讓人出戲，因此陸夏笑說殺青後最想做的，就是換上蕾絲洋裝裝可愛，做最女性化打扮。

至於參與演出、飾演酒吧小廚娘的海裕芬公開懷孕喜訊，身為劇中老闆的莊凱勛表示，是和大家同步知道，很恭喜她，自己昨晚拍戲完全沒有察覺，甚至即興加戲要海裕芬「騎」到張書豪身上獻吻，稱讚對方相當敬業。張書豪笑說，「海芬姐很靈巧地跨坐過來，完全沒有感覺到重量」，也很替她感到開心。

「妮波自由式」預計明年播出。（編輯：張雅淨）1110727