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「喜悅」重現歷史 記錄屠圖主教邀達賴生日共舞

2022/7/29 16:20
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（中央社記者王心妤台北29日電）電影「喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教」，不只重現第十四世達賴喇嘛、南非榮譽大主教戴斯蒙屠圖相見畫面，也有西藏兒童為達賴喇嘛舉辦生日會，大主教邀請他共舞的逗趣鏡頭。

2015年春天，第十四世達賴喇嘛、南非榮譽大主教戴斯蒙屠圖（Desmond Tutu）在印度達蘭薩拉相聚5天，也留下著作「最後一次相遇，我們只談喜悅」。此次則由導演路易賽侯尤斯（Louie Psihoyos）掌鏡，讓觀眾有機會重見重要歷史的一刻。

「喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教」不只包括經典對談，也有穿插年輕時的達賴喇嘛在西藏及印度的生活片段、屠圖主教提倡廢除種族隔離運動，站上講台呼籲人權自由的畫面。

「喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教」運用動畫重現少年達賴喇嘛在布達拉宮中的生活場景及當年變裝流亡的過程，還有幼時受父親威脅的屠圖主教，也用動畫讓觀眾體會孩童面對暴力時的無助及辛酸。

「喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教」將於8月5日上映。（編輯：屈享平）1110729

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