郭靜發片慶42歲生日 分享凍齡秘訣保持心情愉快

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歌手郭靜（左）選在5日生日當天正式發行個人新EP，中午在台北四四南村好丘信義店舉辦「So Lucky」EP發片記者會，歌手鼓鼓（右）現身，經紀公司也特別準備翻糖生日蛋糕，特製蛋糕上還有郭靜最愛的4個毛孩子。中央社記者張新偉攝 111年8月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）歌手郭靜今天舉辦發片記者會並慶祝42歲生日，她許願工作順利賺大錢，但笑稱已經沒有關於戀愛的期待。郭靜現場也分享凍齡秘訣，「保持心情愉快，不要讓煩惱停留，跟貓玩。」

郭靜推出新EP So Lucky，記者會上，藝人炎亞綸、曾沛慈、徐佳瑩、LuLu、韋禮安及金曲製作人陳建騏都錄影祝福。歌手好友鼓鼓到場力挺，他回憶兩人早在郭靜第一場演唱會就認識，還約好一起追夢當歌手。

郭靜度過42歲生日，她許願工作順利。被問到是否有關於戀愛的願望，她表示：「隨著年紀增長，願望會實際一點，找另一半的話，3年前就沒這個願望了。」她也說，現在有很多獨立新女性，一個人也可以過得很好。

郭靜宣布將於11月12日在台北國際會議中心開唱，預告會準備歌迷想聽的歌，嘉賓人選還在討論中，希望能讓粉絲驚喜。（編輯：管中維）1110805

歌手郭靜5日在台北四四南村好丘信義店舉辦「So Lucky」EP發片記者會，出道至今滿15年的她，特別選在生日當天正式發行個人新EP。中央社記者張新偉攝 111年8月5日