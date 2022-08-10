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戀愛實境秀為你唱情歌將播 炎亞綸自招國二就初戀

2022/8/10 19:12（8/10 19:36 更新）
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歌手小宇（宋念宇）（左起）、炎亞綸及孫盛希參與戀愛音樂創作實境節目「為你唱情歌」，10日出席首映記者會，3人開心分享節目拍攝點滴。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月10日
歌手小宇（宋念宇）（左起）、炎亞綸及孫盛希參與戀愛音樂創作實境節目「為你唱情歌」，10日出席首映記者會，3人開心分享節目拍攝點滴。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）歌手炎亞綸、小宇與孫盛希參加節目「為你唱情歌」，今天出席記者會談到初戀，炎亞綸笑稱國二就有了初戀，目前沒對象，但昨天還在跟人曖昧，遇到喜歡的人也會主動出擊。

炎亞綸在節目中擔任9名創作者的明星經紀人，歌手小宇（宋念宇）、孫盛希則擔任音樂製作人，節目特別安排創作者合住15天，透過聲音認識彼此，再共同創作出情歌。

炎亞綸、小宇及孫盛希今天跟參加者李哲言、高有翔、廖柏雅、王品怡、錢沛筠等人出席記者會，炎亞綸談到目前感情狀況，笑稱已經單身3年。

孫盛希羨慕節目成員戀愛，「常常錄完影就去田裡，看著星空嘆氣，真的蠻羨慕，希望我的感情也可以這麼自在。」小宇說自己談戀愛是主動派，但個性不太喜歡公開談私事。

詹仁雄表示，「來電五十」後就少有類似類型的戀愛實境節目，台灣市場目前有的合唱情歌太少，希望能打造新的浪漫情歌。詹仁雄認為「為你唱情歌」不只音樂創作，成員之間也充滿粉紅色泡泡，「看了之後，也不自覺嘴角上揚，因為畫面非常美，粉紅泡泡不斷。」

「為你唱情歌」13日起每週六在三立都會台播出，隔日則是在TVBS歡樂台播出。（編輯：陳仁華）1110810

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