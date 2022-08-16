非常律師禹英禑紅遍全球 朴恩斌難忘台灣奶茶滋味

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）以韓劇「非常律師禹英禑」天才自閉症律師打開全球知名度的韓星朴恩斌，日前透過Netflix向台灣粉絲問好，她難忘6年前來台喝到的台灣奶茶，並說若有機會再來一定要買遍每一家。

「非常律師禹英禑」在台灣造成一波熱潮，朴恩斌提到，2016年因為拍戲前往台灣，進而得知在台灣也有支持自己的粉絲並持續為她加油，她也打從心裡感謝台灣粉絲的支持。

尤其在新劇獲得本日台灣Top 10節目冠軍後，粉絲們還傳祝賀訊息及花束給朴恩斌，她也對在台灣的人氣「有真實感」而相當開心。

朴恩斌特別提及來台期間，粉絲送的奶茶讓她驚豔，直呼「怎麼會有這麼好喝的飲料」，回到韓國首爾後實在難忘台灣奶茶滋味，還特別前往專賣海外飲料的店尋找最愛的味道，卻找不到一樣的美味。她決定若有機會再來台灣，一定要挑戰各家販賣的各種奶茶好好回味。

朴恩斌在「非常律師禹英禑」裡，每次講到相關法律條文速度快又順，讓觀眾相當佩服她的記台詞功力。被問到背台詞有無秘訣時，朴恩斌透露自認是很會背台詞的人，只是這次的台詞量真的很多，而且必須背到很流暢，所以壓力很大，每天都是以考試的心情去背台詞。

朴恩斌坦言，演到第4集為了劇中好友「董格拉米」父親與其兄弟間的家產打官司時，可說是遇到最大難關，但在這之後，才更掌握到是怎樣的感覺，在準備角色功課也更徹底。

此劇帶給觀眾療癒，許多人也好奇朴恩斌私底下的療癒方式是什麼，她表示，沒工作時最喜歡做的就是「什麼事情都不做」，讓自己靜靜待著就是獲得療癒的最好方式。

「非常律師禹英禑」將於本週播出完結篇，全球粉絲的心都懸在禹英禑（朴恩斌飾）和李濬浩（姜泰伍飾）這對「鯨魚CP」身上，好奇在禹英禑主動提出分手後究竟會如何發展。而禹英禑生母就是泰山律師事務所代表太守美一事，似乎即將公諸於世，令人緊張。

全劇將於17、18日晚上9時30分，在Netflix獨家與韓國同日播出完結篇。（編輯：張雅淨）1110816