更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
義大利總理德拉吉提辭呈 總統可能解散國會提前大選
首頁 / 娛樂
串流片單
新聞專題
串流片單2/58
首頁 / 娛樂

非常律師禹英禑收視飆高 有望成下一個魷魚遊戲

2022/7/21 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）新影集「非常律師禹英禑」已成為Netflix又一熱播韓國電視劇，讓投資人認為這部影集的製作公司，可能會再次獲得宛如「魷魚遊戲」的成功，在國際上獲得關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這部影集劇情講述具有自閉障礙的女律師禹英禑，專業能力傑出的她是頂尖律師事務所新人，面對著法庭內外種種挑戰。過去兩週，影集在Netflix登上多個國家/地區的收視冠軍。

根據Netflix收視指標，「非常律師禹英禑」在7月4日至17日期間，成為Netflix全球收視率最高的非英語電視節目。Netflix指出，這部影集在8個國家/地區的該類別中排名第一，同時也在22個國家/地區排前10名。

這對韓國製作公司Astory來說是個好消息，Astory也因為Netflix另一檔影集「屍戰朝鮮」等熱門節目而為人所知。

「非常律師禹英禑」於6月下旬首播至今，Astory的股價在首爾飆漲了74%。

Netflix製作的原創國際內容越來越多，並依賴海外成長前景，因此這對Netflix來說也是好兆頭。

Netflix昨天在一篇部落格文章中，大讚這部影集的成功，還說影集以31種語言播出後，在印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等國家獲得關注。

近年來，Netflix將更多火力投向海外，特別是亞太地區，Netflix持續看到亞太市場的成長有助於抵銷其他地區的下滑。

Netflix於19日公布的財報顯示，第2季在美國和加拿大等市場失去用戶的同時，亞洲地區則增加110萬用戶。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110721

Netflix
Netflix股價強彈 訂戶出走潮仍待止血 Netflix新規「住家外有時間限制」抓共享帳號 目前不擴及台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Netflix第2季訂戶流失小於預期 盤後股價上揚