艾美獎提名繼承之戰25項居冠 魷魚遊戲李政宰角逐視帝

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第74屆艾美獎入圍名單12日出爐，韓國影集「魷魚遊戲」以首部非英語影集之姿入圍，韓星李政宰（中）將挑戰艾美獎視帝。（Netflix提供）

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第74屆艾美獎入圍名單今天出爐，HBO影集「繼承之戰」囊括25項提名居冠，韓國影集「魷魚遊戲」也以首部非英語影集之姿入圍，來勢洶洶，將在戲劇類影集項目廝殺。

法新社報導，「繼承之戰」（Succession）描述有權有勢的豪門家族爭奪媒體帝國的繼承權，為戲劇類影集提名之首；而「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）和「白蓮花大飯店」（The White Lotus）則分別榮獲20項提名，居喜劇類及迷你影集類別之冠。

影片來源：HBO

影片來源：Apple TV

影片來源：HBO

另外兩部喜劇，HBO的「天后與草莓」（Hacks）和Hulu的「破案三人行」（Only Murders in the Building）各自獲得17項提名。

艾美獎主辦單位美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）執行長謝瑪（Frank Scherma）說，「隨著劇集產量來到歷史新高，學院本季收到的報名數量也創下紀錄」，還盛讚這是「電視的白金時代」，顯示在經歷了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的低迷後，影劇產製正蓬勃發展。

「繼承之戰」將與「魷魚遊戲」（Squid Game）爭奪戲劇類最佳影集。「魷魚遊戲」是一齣暴力血腥的韓國諷刺劇，當中一群社會邊緣人在致命版本的兒童遊戲中拚死爭奪獎金，是Netflix歷來收視率最高的影集。

影片來源：Netflix Asia

「魷魚遊戲」也獲得多項演技類提名，包括韓國男星李政宰將挑戰艾美獎視帝在內共獲14項提名。

這部開創性的影集可望追隨韓國電影「寄生上流」（Parasite）的腳步。「寄生上流」2020年在奧斯卡頒獎典禮上榮獲最佳影片，成為第一部獲此殊榮的非英語電影，轟動好萊塢。

其他將在艾美獎戲劇類最佳影集獎項廝殺的包括「高校十八禁」（Euphoria）、「黑錢勝地」（Ozark）、「絕命律師」（Better Call Saul）和「怪奇物語」（Stranger Things）。

影片來源：Stranger Things

影片來源：Netflix

「繼承之戰」男星布萊恩考克斯（Brian Cox）和傑瑞米史壯（Jeremy Strong）將和李政宰一同角逐戲劇類最佳男主角，奧斯卡影帝亞卓安布洛迪（Adrien Brody）則入圍戲劇類影集最佳客串男演員。

「高校十八禁」25歲女星辛蒂亞（Zendaya）成為二度獲得入圍劇情類最佳女主角的最年輕演員。「晨間直播秀」（The Morning Show）女星瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）則擠下同劇女演員珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），入圍最佳女主角獎。

在喜劇類方面，「泰德拉索：錯棚教練趣事多」男星傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）、「殺手進城」（Barry）的比爾海德（Bill Hader）和「亞特蘭大」（Atlanta）的唐納葛洛佛（Donald Glover）將在最佳男主角項目廝殺，「天后與草莓」女星珍史瑪特（Jean Smart）和「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs Maisel）的瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）將共同角逐最佳女主角獎。

HBO和旗下串流平台HBO Max在播放平台提名方面勝出，共獲140項提名，勝過Netflix的105項提名。

素有「電視奧斯卡獎」之稱的第74屆艾美獎頒獎典禮9月12日將在加州洛杉磯登場，屆時必會是一場星光熠熠的盛典。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110713