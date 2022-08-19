張震驚喜客串韓影集「毒梟聖徒」 拿電鋸手槍耍狠[影]

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）韓國影帝河正宇、黃晸珉爾虞我詐的新影集「毒梟聖徒」，日前曝光的預告及海報，也驚喜出現金馬影帝張震客串的身影，拿著槍和電鋸耍狠，更被導演尹鍾彬盛讚是「最棒的演員」。

「毒梟聖徒」描述白手起家的生意人姜仁久（河正宇飾），為人生豪賭一把遠赴蘇里南賺錢，但因在當地結識了「毒品教父」全耀煥（黃晸珉飾），進而背負販毒罪名冤枉入獄，在別無選擇下，意外得冒著生命危險加入國家情報院的秘密任務。

張震則在劇中留起及肩長髮、穿著粗獷花襯衫，飾演緊追在蘇里南毒品市場頭號毒梟全耀煥後的第2把交椅「陳震」。日前接受Netflix訪問時張震透露，在拍攝前替角色做了一些設想，覺得若有些肌肉感會詮釋得更貼近「陳震」，特別進行了一番鍛鍊，但從未想過會是這樣的造型。

張震在個人海報中手持電鋸、預告裡又拿槍指著河正宇，讓粉絲相當期待。被問及這回究竟「狠度」有多少，張震笑言和之前演過的角色不太一樣、難以相比，但自己在前期看了很多關於黑手黨題材的電影，角色會比較類似這種類型，希望讓大眾眼前一亮。

全劇導演尹鍾彬曾以電影「北風」獲得韓國青龍電影獎最佳導演，在提及張震時也是盛讚不斷，認為他飾演的「陳震」為這齣影集增添力量，因不甘心屈居毒梟全耀煥之下，一直希望能反擊甚至取而代之，為劇情增添了另一種緊張感。

導演尹鍾彬還說：「為了讓張震答應演出，花了很長的時間說服他，在看到張震的第一張造型照片後，就覺得一切都相當明確，張震真的是最棒的演員。」

除此之外，「魷魚遊戲」朴海秀、「機智醫生生活」柳演錫與「鬼怪」趙祐鎮等一線韓國演技派演員，都在「毒梟聖徒」中扮演重要角色。全劇一共6集，將於9月9日下午3時在Netflix全球獨家上線。（編輯：陳政偉）1110819