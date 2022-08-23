檢場樊光耀新戲鐵哥們成冤家 戲外愛聊女兒經

演員檢場（左）、樊光耀（右）在喜劇「門當互懟愛上你」首次合作，飾演從小一起長大的好哥們，兩人還得穿起高中制服演出年輕趣事，直呼高中「離他們好久遠」。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月23日

（中央社記者葉冠吟台北23日電）資深演員檢場、樊光耀在喜劇「門當互懟愛上你」中，飾演同窗長大的鐵哥們卻為女人翻臉成死對頭。樊光耀總是以一頭智慧白髮現身，讓人誤以為很年紀很大，事實上卻比檢場快小兩輪。

「門當互懟愛上你」下週一開播，描述早安社區無奇不有、光怪陸離的生活大小事。檢場飾演女主角大元的爸爸、是個疼老婆的善良老好人，樊光耀則是男主角連晨翔脾氣暴躁、又愛生氣的爸爸。劇中兩人從小一起長大，卻因女人翻臉成為死對頭，還偏偏住在對門，天天鬥嘴，場面相當幼稚。

樊光耀談起和前輩檢場在劇中愛互槓，笑說：「男人過中年就幼稚顯露！」尤其兩人角色就道盡了中年男人的通病，自覺年紀長大，但行為、思考卻變幼稚。檢場則分享，到了某個年紀，和好朋友比較不會吵架，但就是愛鬥嘴，因為生活平淡了、時間多了，總覺得不鬥個嘴不過癮，互槓變成是稀鬆平常的事。

兩人雖是首次合作，檢場知道樊光耀演出很多舞台劇，為人也很正直，表示共演過程相當愉快，兩人還得穿上高中生戲服，演出年輕時的趣事，也讓他們直呼：「離我們好久遠」。有趣的是，由於樊光耀總是一頭白髮加上演藝資歷深厚，總讓外界誤以為他年齡不小，但其實根本不到50歲。

樊光耀表示，70歲的檢場才是演藝圈老大哥、老前輩，「當年他在黃金五寶時，就是綜藝大哥了，但我可還是小學生！檢哥保養得宜，都不會老。」連樊光耀劇中老婆況明潔都曾說：「沒想到我配到的是個嫩夫啊。」

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檢場、樊光耀在劇裡水火不融，私下卻一見如故，感情相當好，還愛搞笑，讓飾演兩人老婆的謝瓊煖、況明潔頻頻笑場。由於兩人都有女兒，女兒經也成為平時聊天話題，樊光耀還算一算，等女兒20歲時，自己也和檢場現在年齡差不多，儘管女兒還小聊起她戀愛、婚姻話題依舊會擔心，愛女心切盡顯無疑。

「門當互懟愛上你」將於29日起，每週一至週五，晚上8時在三立都會台、晚上9時在華視主頻播出。（編輯：屈享平）1110823