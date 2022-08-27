S2O潑水音樂祭藝人異動惹議 高市消保官介入瞭解

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）S2O Taiwan潑水音樂祭多名外國表演者無法來台，但拒絕退票，遭網友酸「國王的音樂祭」。高雄消保官表示將主動向斯邦奈公司瞭解因應方案，確保消費者權益。

主辦S2O Taiwan潑水音樂祭活動的斯邦奈公司登記於高雄市左營區。高雄市政府消保官鄭逸聰今天告訴中央社記者，至昨天為止，高市府消費者保護中心尚未接到消費者申訴，但預期接下來會有更多消費者想要退費，將會主動找業者瞭解相關因應方案，協助業者面對問題、後續處理，確保消費者權益。

鄭逸聰說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，業者需即時以適當方式通知消費者並公告，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。

鄭逸聰提醒，消費者如不同意業者補償方案，可保留票券等憑證，依消保法規定，向市府消費者服務中心提出申訴，以便保障應有權益。

S2O Taiwan潑水音樂祭活動，訂於今、明兩天在台北大佳河濱公園舉辦，原本宣布韓國女團2NE1隊長CL擔任表演嘉賓，但被發現多名表演者都未標示公開行程。文化部昨天表示，已多次提醒主辦單位，但對方24日晚間才提出申請，決定予以駁回。

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主辦單位昨天在活動臉書公告，部分國外藝人確定無法來台，並宣稱活動照常舉行，不開放退票，僅以開放多帶一人入場方式補償。台北市政府法務局新聞資料指出，台北市統計26日至今天上午10時，已受理121件消費爭議申訴案。

不少消費者在網路上批主辦單位「把消費者當盤子」，還有網友酸是「國王的音樂祭」。也有人指出，用來宣傳的藝人都沒來，差不多是廣告內容不符，怎麼樣都應該退票，打算找消基會看看能不能集體訴訟；但有人更擔心，最後會以業者沒錢賠償收場。（編輯：郭諭儒）1110827