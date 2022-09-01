桂綸鎂確診 新戲記者會5天前緊急喊卡

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）金馬影后桂綸鎂主演的新戲「台北女子圖鑑」，原訂6日將舉辦記者會，但今天劇組公關臨時通知，桂綸鎂確診COVID-19，依法規無法出席活動，記者會提前緊急取消。

「台北女子圖鑑」描述桂綸鎂飾演的女主角林怡姍，從台南北上發展20年的心路歷程，儘管最終看似擁有光鮮亮麗生活，桂綸鎂在預告中，也以一句「這是我想要的嗎？」道出主角忙碌追逐後內心的徬徨與迷惘，影集預計今年秋天在串流平台Disney+上線。

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6日規劃舉辦的影集上線記者會，桂綸鎂原訂將與劇中好友、「台南幫」成員王柏傑、夏于喬、林思宇共同出席宣傳，但因女主角確診，記者會臨時取消，劇組公關表示將會另外安排活動時間。

巧合的是，因演出電影「藍色大門」和桂綸鎂成為摯友的陳柏霖，也是在主持的實境節目「極島森林」首映記者會前一天，身體出現發燒症狀，快篩陽性後PCR確診，記者會也被迫臨時喊卡。（編輯：張雅淨）1110901