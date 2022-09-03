奧斯卡影后珍芳達罹患淋巴瘤 展開6個月化療

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）84歲奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）今天說，她被診斷出罹患一種「非常好治療」的淋巴瘤，已展開為期6個月的化學療法。

綜合路透社與法新社報導，珍芳達在社群媒體Instagram宣布罹患「非霍奇金氏淋巴瘤」（non-Hodgkin's lymphoma）的消息。

她今年參演了影音串流平台Netflix喜劇影集「同妻俱樂部」（Grace and Frankie）最後一季。

珍芳達寫道：「這是一種非常好治療的癌症，8成的人得以存活，所以我覺得自己非常幸運。」

她還說，她覺得很幸運，「因為我擁有健保，也能獲得最好的醫生與治療。我意識到我在這方面享有特權，這令人感到痛苦」。

珍芳達縱橫影劇圈逾60載，曾以1971年電影「柳巷芳草」（Klute）和1978年電影「歸返家園」（Coming Home）的演出拿下奧斯卡最佳女主角獎。她的最新電影作品Moving On預計本月在加拿大多倫多國際影展上首映。

在銀幕外，珍芳達長期投身社會運動，曾於1972年親赴越南抗議越戰，近日也推動政策，要遏制氣候變遷。

珍芳達在Instagram上寫道：「我正在接受6個月的化療，並且處理得很好。相信我，我不會讓任何這類事情干擾我的氣候行動主義。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110903