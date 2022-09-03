更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

奧斯卡影后珍芳達罹患淋巴瘤 展開6個月化療

2022/9/3 12:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）84歲奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）今天說，她被診斷出罹患一種「非常好治療」的淋巴瘤，已展開為期6個月的化學療法。

綜合路透社與法新社報導，珍芳達在社群媒體Instagram宣布罹患「非霍奇金氏淋巴瘤」（non-Hodgkin's lymphoma）的消息。

她今年參演了影音串流平台Netflix喜劇影集「同妻俱樂部」（Grace and Frankie）最後一季。

珍芳達寫道：「這是一種非常好治療的癌症，8成的人得以存活，所以我覺得自己非常幸運。」

她還說，她覺得很幸運，「因為我擁有健保，也能獲得最好的醫生與治療。我意識到我在這方面享有特權，這令人感到痛苦」。

珍芳達縱橫影劇圈逾60載，曾以1971年電影「柳巷芳草」（Klute）和1978年電影「歸返家園」（Coming Home）的演出拿下奧斯卡最佳女主角獎。她的最新電影作品Moving On預計本月在加拿大多倫多國際影展上首映。

在銀幕外，珍芳達長期投身社會運動，曾於1972年親赴越南抗議越戰，近日也推動政策，要遏制氣候變遷。

珍芳達在Instagram上寫道：「我正在接受6個月的化療，並且處理得很好。相信我，我不會讓任何這類事情干擾我的氣候行動主義。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110903

越戰
越戰傳奇攝影記者裴基辭世 享壽78歲 配合美國制裁 菲律賓取消購買俄羅斯直升機訂單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族