莫凡新頂高學歷追音樂夢 唱出理工男式情歌

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（中央社記者王心妤台北4日電）新人歌手莫凡新畢業於美國加州大學柏克萊分校經濟系，但他難忘音樂夢，與音樂人陳建寧合作打造專輯「0與1之間」，唱出理工男的情歌，更在MV飾演AI男，卻因戴著頭套拍攝中暑。

莫凡新從美國加州大學柏克萊分校經濟系畢業，返台後考上國立台灣大學資訊工程研究所。他表示，從小雖然專注唸書，但一直有個音樂夢，希望能打造出一張兼具理工科理性邏輯與音樂感性的作品，也拿到街頭藝人執照在全台灣奔波累積實戰經驗。

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莫凡新在專輯「0與1之間」中保留大量程式用語，像是主打歌「AI難情歌」訴說網路科技與人性的差別，保留「迴圈」、「資料庫」、「雲端運算」等字眼，描述人們依賴網路人物設定資料尋找對的人，卻掉入錯誤迴圈的現象。

「AI難情歌」MV中，莫凡新飾演一名沒有感情的AI男殺手，直到遇到女主角才卸下象徵安全感的頭罩，感受戀愛心情。莫凡新表示，雖然親密戲看來血脈賁張，但拍攝時其實壓力大到猛冒汗，「原以為跟女主角拍親吻戲很浪漫，但在眾目睽睽下，實在浪漫不起來。我那天怕水腫整天沒吃飯，拍吻戲時完全腦中空白，只想著何時能放飯。」（編輯：張雅淨）1110904