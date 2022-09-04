更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
運動

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾陸警解除 全台交通活動異動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

莫凡新頂高學歷追音樂夢 唱出理工男式情歌

2022/9/4 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北4日電）新人歌手莫凡新畢業於美國加州大學柏克萊分校經濟系，但他難忘音樂夢，與音樂人陳建寧合作打造專輯「0與1之間」，唱出理工男的情歌，更在MV飾演AI男，卻因戴著頭套拍攝中暑。

莫凡新從美國加州大學柏克萊分校經濟系畢業，返台後考上國立台灣大學資訊工程研究所。他表示，從小雖然專注唸書，但一直有個音樂夢，希望能打造出一張兼具理工科理性邏輯與音樂感性的作品，也拿到街頭藝人執照在全台灣奔波累積實戰經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

莫凡新在專輯「0與1之間」中保留大量程式用語，像是主打歌「AI難情歌」訴說網路科技與人性的差別，保留「迴圈」、「資料庫」、「雲端運算」等字眼，描述人們依賴網路人物設定資料尋找對的人，卻掉入錯誤迴圈的現象。

「AI難情歌」MV中，莫凡新飾演一名沒有感情的AI男殺手，直到遇到女主角才卸下象徵安全感的頭罩，感受戀愛心情。莫凡新表示，雖然親密戲看來血脈賁張，但拍攝時其實壓力大到猛冒汗，「原以為跟女主角拍親吻戲很浪漫，但在眾目睽睽下，實在浪漫不起來。我那天怕水腫整天沒吃飯，拍吻戲時完全腦中空白，只想著何時能放飯。」（編輯：張雅淨）1110904

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族