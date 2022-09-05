星光籃球賽對抗賽 賀軍翔與田壘各率精銳出戰

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藝人賀軍翔（圖）繼「全明星運動會3」後，將在「星光籃球對抗賽」與教練錢薇娟再合體，笑言懷念「被她罵的感覺」。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）「星光籃球對抗賽」10月15日進攻小巨蛋，熱愛籃球的藝人和球星將會同場較勁，賀軍翔也繼「全明星運動會3」後再與教練錢薇娟合體，他笑言懷念在「全明星」被錢姐罵的感覺。

「星光籃球對抗賽」由籃球名將鄭志龍與錢薇娟分掌「白鯊」、「黑鷹」兩隊兵符，隊長則請來前國手田壘、藝人賀軍翔領軍。今天記者會上，賀軍翔笑言當選隊長是因為年紀大，這回和「全明星」球友王品澔、張庭瑚同隊，在「全明星」都是藍隊的他們，常一起打球默契不錯，也一起懷念被錢姐罵的滋味。

不過賀軍翔說，自己雖是體育科班出身，打得不差，但藝人和職業選手確實無法相比，自己會全力以赴，希望國手們別放水，但下手也別太重。因為10幾年前他曾和「野獸」林志傑在公益籃球賽碰上。對方防守根本沒做什麼動作，自己只是輕輕撞上，就瘀青痛了3天，「運動員的厚度和強度，和我們真的不同。」

談到因打球受傷掛彩，賀軍翔透露拍出道第一部戲時，在等戲空檔和張睿家練習扣籃，卻意外失足重摔，導致腰部受傷，休息半年才康復，也留下椎弓解離的後遺症，再也不能提重物、也得避免彎腰；此外，藝人打球也得小心破相，賀軍翔自曝參加Ella（陳嘉樺）婚禮前一晚，臉不小心被刮出一道血痕，造成很大影響。

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另外，「黑鷹」隊內193公分的「原子少年」金雲，第一次見到偶像田壘特別緊張，他開心表示站在203公分的田壘身邊，終於能體驗一次「小鳥依人」。

「星光籃球對抗賽」屬於公益性質的表演賽，現場將邀請偏鄉孩童觀戰。這次比賽將集結20位球星藝人齊聚小巨蛋，包含賀軍翔、王陽明、鄭人碩、李國毅、陳昊森、張庭瑚、傅孟柏、哈孝遠、唐志中、王品澔、蔡承祐、金雲；籃球明星選手則有田壘、楊敬敏、簡浩、林俊吉、李愷諺、陳俊男，及HBL新秀張傑程、朱俊翰。門票將於7日中午12時，於寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店開賣。（編輯：屈享平）1110905