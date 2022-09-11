第79屆威尼斯影展 主要得獎名單
2022/9/11 10:56（9/11 11:26 更新）
（中央社威尼斯10日綜合外電報導）第79屆威尼斯影展得獎名單今天揭曉，奧斯卡金像獎得主蘿拉普瓦特拉絲的最新紀錄片「所有美麗與流血」抱走最高榮譽金獅獎。
本屆影展主要得獎名單如下：
●最佳影片金獅獎：「所有美麗與流血」（All the Beauty and the Bloodshed，暫譯），蘿拉普瓦特拉絲（Laura Poitras）執導。
●評審團大獎：「聖奧梅爾」（Saint Omer，暫譯）， 法國導演愛莉絲迪亞普（Alice Diop）執導。
●最佳導演：義大利導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino），「骨肉的總和」（Bones and All）。
●最佳女演員：澳洲影星凱特布蘭琪（Cate Blanchett），「塔爾」（Tar，暫譯）。
●最佳男演員：愛爾蘭影星柯林法洛（Colin Farrell），「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）。
●最佳劇本：馬丁麥多納（Martin McDonagh），「伊尼舍林的女妖」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110911
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