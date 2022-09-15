山姆洛克威爾新片看你往哪跑 演醉鬼把自己當果凍

（中央社記者王心妤台北15日電）電影「看你往哪跑」由山姆洛克威爾、安卓亞布洛迪、瑟夏羅南等實力派演員主演。山姆洛克威爾花了4個月揣摩英式口音，也透露演好「醉鬼」的秘訣就是把自己想像成果凍。

電影故事設定於1950年代的倫敦西區，一名舞台劇工作人員在劇院被謀殺，舞台劇改編成電影的計畫被迫中止，案件由極度厭世的警探和菜鳥警察奉命調查，卻在過程捲入更複雜且費解的謎團。

山姆洛克威爾飾演厭世警探，他認為「電影同時擁有非常滑稽古怪情節，又具備令人心酸的時刻。」山姆洛克威爾表示，直到現在才覺得自己成熟到可以扮演這樣的角色，「我想我一生都在為扮演這樣的角色做準備。」

山姆洛克威爾說，花了4個月準備角色，劇組邀請2名英式口音專家如影隨形跟著他，協助糾正發音。因為是第一次在電影中當英國人，他也承認是個大挑戰。被問到為何能演出酒醉模樣，他則說：「我演過很多次醉漢，秘訣就是盡量放鬆，然後把自己想像成一塊果凍。」

「看你往哪跑」被外媒視為今年秋天必看電影，也被評為是山姆洛克威爾演過最好的影片之一，而山姆洛克威爾也強烈推薦這部充滿黑色喜劇的電影，「我真的很喜歡，不只是我自己的演出，還有其他人也令人讚賞。」

導演湯姆喬治表示，飾演菜鳥警察的瑟夏羅南是第一個敲定的演員，「她看了劇本後馬上答應演出，可見馬克查普爾的劇本有多優秀。雖然我們在『淑女鳥』看過她的喜劇企圖心，但我想她也很高興能藉著『看你往哪跑』做到她從未做到的事」；瑟夏羅南則說，這次合作是最美好的時光，讓她和山姆洛克威爾成為了好友。

「看你往哪跑」將於明天在台灣與美國同步上映。（編輯：張芷瑄）1110915