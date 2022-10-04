蔡淑臻戲拍一半才知搭檔身分 薛仕凌笑喊姐姐可愛

藝人蔡淑臻（左）、薛仕凌（右）以「我是自願讓他殺了我」入圍金鐘獎迷你劇集類最佳女主角、男配角，劇中姐弟檔4日出席媒體茶敘。（七十六號原子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月4日

（中央社記者葉冠吟台北4日電）蔡淑臻、薛仕凌以「我是自願讓他殺了我」入圍金鐘迷你劇集類最佳女主角、男配角，劇中姐弟檔今天出席媒體茶敘，蔡淑臻更表示戲拍到一半，才知道弟弟是嘻哈團體大嘴巴的40。

蔡淑臻和薛仕凌在戲裡分別飾演「自願被殺」的死者與深藏秘密的菜鳥警察，兩人是因父母離異、姓氏不同的姐弟。蔡淑臻笑言，第一次見到薛仕凌時，對方早已入戲，「當時根本不知道他是大嘴巴的40，因為從來沒看過本人」，還是後來被探班的經紀人告知才發現，讓今天首次聽到的薛仕凌直呼「姐姐很可愛」。

蔡淑臻分享，兩人見面就是以劇中角色身分互動，直到作品宣傳期才有時間好好聊天；薛仕凌也坦言兩人戲裡情緒都比較重，較少閒聊，但他會刻意搬小板凳坐在姐姐身邊、黏著對方，並說雖然因片長限制，無法將姐弟倆的故事說完整，但事前有做很多暗場功課，期待能呈現出不同於一般的姐弟感情。

薛仕凌在去年抱回2座金鐘獎，今年再度入圍2項，當時還擔任揭獎嘉賓，自己宣布自己入圍喜訊。他回憶當天聽到以「我是自願讓他殺了我」、「茶金」提名迷你及戲劇男配時，一度心想「怎麼還會有」。

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薛仕凌表示，入圍心情跟去年一樣，都很為劇組開心。日前他低調把部分金鐘獎金捐給影視劇本徵件活動，鼓勵創作者，被問及萬一又不小心雙料得獎會如何運用？他說沒多想，不過得獎會先和劇組同歡、得2個可考慮再捐，讓蔡淑臻都忍不住開玩笑逗他：「不缺錢齁」。

曾拿過金鐘女配角的蔡淑臻則表示，自己入圍得失心不大，也理解得不得獎的癥結點，是評審當下的主觀喜好，「入圍就是大家的努力被看見，誰拿獎都是應得的」，至於紅毯戰袍，她笑說不追求紅毯最美，只想漂漂亮亮、不挨罵就好，透露先前紅毯戰袍曾被網友批評，對造型師、衣服廠商有些抱歉，但其實她一直覺得自己穿得高興、漂亮就好。（編輯：張芷瑄）1111004