安溥12月台北小巨蛋開唱 首場門票8分鐘售罄

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歌手安溥12月將在台北小巨蛋舉辦演唱會，12月24日首場於15日開賣首日就售罄，第2場次也已賣出9成。（小日子提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）歌手安溥將於12月24日、25日在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」10週年演唱會，今天中午開賣後，第1天門票在8分鐘內完售；第2天則是賣出9成票房。安溥期待和觀眾相聚。

安溥透過經紀公司表示，非常珍惜票房帶來的祝福，謝謝歌迷給的底氣，才能繼續往音樂製作及美學層面的深處走，期待與觀眾一起開發出新的演出形式。

安溥表示，從之前的「煉雲」演唱會到即將舉辦的「潮水箴言」，主題或許不是大家習慣的主題，所以票房狀況好，是受到很多人的眷顧。

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安溥指出，不會忘記觀眾也不會完全配合觀眾，希望回到音樂，並非為了改編而改編，「是把情感詞曲文本跟我心裡邀請來的真正的音樂人，在台上一起互動」。

安溥的新專輯9522昨天已經數位上架，但實體專輯因成品與發布樣式落差太大，延後至12月12日舉辦。她表示：「我既感慨跟慚愧。很多人看我努力工作，所以會想像我一定是個追求完美的人，但我不是完美主義者，我只是知道有些事情再用一點心，就可以還有更好的呈現。」（編輯：管中維）1111015