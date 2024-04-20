安溥作客「邊走邊唱的女子」 鄭宜農輕鬆聊人生觀

（中央社記者王心妤台北20日電）歌手鄭宜農製作音樂訪談節目「邊走邊唱的女子」邀請也是歌手的安溥，兩人在節目上分享人生觀。鄭宜農表示，節目採用跟來賓邊走邊聊的模式，是想透過隨興的氛圍傳遞嚴肅話題。

鄭宜農在節目上表示，面對安溥時就像個學生，總會學到新的觀點。安溥表示，雖然常被認為人生觀和平常人不同，但她一直都不知道怎麼回答這個問題，或許很多人在成長過程會被要求要贏，而忘了原本喜歡的目標，但她認為這些事情對孩子不重要，「我沒有競爭心，但我很願意想辦法和轉念，很適合陪孩子成長並有很多快樂回憶。」

鄭宜農表示，「邊走邊唱的女子」採用邊走邊聊或是邊玩遊戲邊聊天的模式，是想透過隨興的氛圍傳遞嚴肅話題，「觀賞節目的朋友都能覺得自己在某一個時刻有被接住，也能去理解只要不傷害他人，任何模樣的成長都是好的。」

「邊走邊唱的女子」是鄭宜農第一檔自製節目，本季節目於25日在「鄭宜農」YouTube頻道上架最後一集。（編輯：陳政偉）1130420