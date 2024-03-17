任賢齊攻北流合體高爾宣 笑稱老rapper想重出江湖

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（中央社記者王心妤台北17日電）歌手任賢齊昨晚在台北流行音樂中心舉辦「齊跡」演唱會，邀饒舌歌手高爾宣合唱。任賢齊打趣自稱是第一代饒舌歌手，若高爾宣願意合作，「說不定30年老rapper可以重出江湖」。

任賢齊此次演唱會邀請電影「咒」導演柯孟融操刀影像監製，以電影方式回顧他的人生故事，演唱會上則邀請新生代饒舌歌手高爾宣擔任嘉賓，並在歌曲「傷心太平洋」加入饒舌元素，讓現場歌迷相當驚喜。

任賢齊昨晚會後接受訪問表示，此次邀請高爾宣擔任嘉賓，其實是因為受到太太的影響。他誇獎高爾宣饒舌強，卻有種淡淡的哀愁味，「是很特別的饒舌歌手。」

對於歌手張清芳出席相挺，任賢齊表示，很感動。他笑說，年輕時曾從陽明山騎車到木柵，只為了看張清芳一眼，出道後則偷偷練唱張清芳的「出嫁」，甚至想像自己取代林志炫的位子並跟張清芳合唱。

被問到未來想去哪些地方開唱，任賢齊許願想在稻田中央開唱，並透露歌手張震嶽曾邀請他到台東鐵花村開唱，可惜礙於檔期遲遲未成行。他也想過回到家鄉彰化田中開唱，「但那會有很多技術上的東西要克服，而且我每次回到田中都是去跑馬拉松，唱完還要跑步，我沒辦法。」（編輯：張雅淨）1130317