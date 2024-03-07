安溥消除育兒壓力法寶 靠承認「我就爛」除心魔

（中央社記者葉冠吟台北7日電）家庭實境節目「誰來晚餐15」本週邀請歌手安溥擔任驚喜來賓，拜訪三代都在釀醬油的宜哲一家，安溥更大方分享消除育兒壓力的方法，就是靠承認自己「我就爛」消除心魔。

寫出「寶貝」、「玫瑰色的你」等膾炙人口作品的安溥，去年以「最好的時光」拿下第34屆金曲獎最佳年度歌曲。這回安溥跟隨「誰來晚餐」節目組步伐，第一次到粉絲家吃飯，受訪家庭的熱情讓她很快感到自在。

在餐桌上，受訪家庭聊起父子觀念不同常發生爭執，安溥認為人與人之間的相處，不可能永遠都風和日麗，也透露她與家人相處點滴，笑稱：「我現在都很珍惜跟我爸媽吵架，我們已經吵不起來了。」

安溥表示，以前都希望爸媽不要擔心自己，但這幾年她跟妹妹決定換個策略，反過來要求父母要擔心她們，若沒收到關切訊息，還會主動打電話問父母為什麼不來關心。

安溥形容這樣的方式有點像「大禹治水」，不要堵住這件事，不要一直想勸對方改變想法，反而更能共處，她笑說：「我知道你（爸媽）不擔心我，其實你反而會吃不好；擔心我會給你動力，早上4點多起來做運動，然後7點去市場買菜。」

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談及親子關係，安溥大方分享成為母親後的心境轉變，兒子現在4歲了，她發現自己變成一個愛操心的媽媽。後來安溥決定學習對孩子放手，「我覺得他最帥或最有安全感的時候，是他覺得自己可以安心犯錯，然後有個人可以跟他討論。反而會讓我擔心的事情，好像有鬆綁一點點，因為我知道，他也有需要我的時候。」

至於「母親」的角色如何調適轉換，安溥坦言她去年的心得是「調適有時候沒有用」，反而這2年因妹妹也在帶小孩彼此會互相討論，妹妹更開導安溥：「有時候就只能笑著對全世界說『我就爛』」，安溥認為只要能坦然開口承認， 說出來的那一瞬間，心魔就會被消除一點。本集將於8日晚上9時，於公視播出。（編輯：李亨山）1130307