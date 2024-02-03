安溥攻蛋舉辦時寐演唱會 驚喜翻唱「女人花」

（中央社記者王心妤台北3日電）歌手安溥今晚在台北小巨蛋舉辦「安溥．時寐」演唱會，她雖然抱病演出，仍想呈現最好一面給觀眾，今晚除了重新設計歌單，也選唱已故香港天后梅艷芳的「女人花」作為驚喜。

安溥原訂去年3月要在高雄巨蛋舉辦「潮水箴言」演唱會，但開唱前因突發的頸椎軟骨破裂緊急開刀並復健。

今晚在台北小巨蛋安溥以「喜歡」、「沒有寄的信」開場，她說：「今天這場演出對我來說其實挺奢侈的，過去的萬人演出我從來沒有這種心情，在這麼多人的地方開一場家常的演唱會。希望今天能夠陪大家走一段歲月時光的回顧。」她同時感謝家人、夥伴和多年來一直支持的歌迷。

安溥表示，她不會再抗拒翻唱，「42歲的我翻唱不再是為了小時候想要成為的自己，此刻開始的翻唱，是為了讓別人能安放他們的人生，所以每個城市都有一個屬於他自己的翻唱曲。」

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安溥分享，選唱「女人花」是因為這首歌是妹妹在青春期，除了周華健和李宗盛的「真心英雄」外最喜歡的歌，「身為她的姊姊，其實我完全不懂為什麼一個當年16歲的女生會喜歡這首歌？我花了一輩子去參透這件事。」

安溥表示，妹妹今晚排開事情來聽演唱會，希望給剛開刀完的她一個鼓勵，把「女人花」送給妹妹，也送給同樣走過很多歲月的人，「平常唱是對我生命中這位歌手的致敬，今天唱的話就是唱給女人聽的。」（編輯：龍柏安）1130203