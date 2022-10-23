新加坡戶外音樂節 羅志祥孫燕姿壓軸滿滿回憶殺

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）因疫情延期2年的One Love Asia Festival音樂節週末在新加坡登場，多位台、馬、星歌手接連登台開唱，羅志祥、孫燕姿分別在兩天活動壓軸表演，帶來滿滿回憶殺，嗨翻全場。

One Love Asia Festival亞洲音樂節是融合音樂與生活的大型戶外活動，原訂2020年舉行，因疫情而延後至今才在新加坡市中心的海灣舫活動廣場登場。

活動聚集多位亞洲流行歌手、陣容堅強，包括香港天后陳慧琳、大馬創作鬼才黃明志、台灣知名歌手韋禮安及林宥嘉，還有今年創紀錄、4度奪下金曲最佳女歌手的新加坡天后蔡健雅。

儘管昨晚獅城雨勢不小，仍吸引不少樂迷到場聆聽許久未在新加坡開唱的蔡健雅、陳慧琳帶來多首膾炙人口歌曲。隨著雨勢漸漸變小，當晚壓軸登場的羅志祥帶來勁歌熱舞表演，包括「精舞門」、「戀愛達人」等經典歌曲，嗨翻全場。

羅志祥2020年因感情糾紛，隨後淡出螢光幕一段時間，今年開始「復出」。他昨天壓軸表演一度走下台與粉絲近距離互動、大玩自拍，現場尖叫聲不斷，嗨到最高點，他還向海外歌迷透露，明年有可能會到新加坡辦演唱會。

有「馬來西亞創作鬼才」之稱的黃明志在活動第2天登場，一連演唱「漂向北方」、「玻璃心」等熱門歌曲。他透露，這是首次在星馬公開表演「玻璃心」，更打趣地說，「給這首歌沒有被ban，拍手一下」。

黃明志先前與歌手陳芳語合作「玻璃心」，MV以粉紅色為主調拍攝，歌詞被認為在暗酸中國，歌曲上架後，在QQ音樂、騰訊視頻等中國平台遭到下架，但在YouTube仍獲得超過千萬的點擊率。

隨後登場的歌手包括韋禮安、林宥嘉，分別演唱「如果可以」、「說謊」等人氣歌曲。另外，歌手陶喆也帶來「找自己」、「黑色柳丁」等多首膾炙人口的經典曲目，在場歌迷聽得如癡如醉。

音樂節最後由新加坡歌壇天后孫燕姿演唱「我不難過」、「超快感」、「Venus」等經典歌曲，帶來滿滿回憶殺。

看到現場人山人海，孫燕姿笑問：「大家有沒有很想念這種感覺？」這是她3年來的首場大型演出。

孫燕姿透露，雖然自己上週確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但這次演出很難得，不能輕易錯過。

新加坡幾乎已解除所有防疫措施，演唱會等各樣大型活動也都逐步恢復。主辦One Love Asia Festival的IMC Live Global表示，活動每天預計吸引超過一萬人次入場；未來也規劃將這類音樂節概念推廣至亞洲其他城市。（編輯：林治平）1111023