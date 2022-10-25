杜汶澤誰來晚餐拜訪香港移民 誇口套絲襪都被認出

（中央社記者葉冠吟台北25日電）來台定居、取得台灣身分證的知名港星杜汶澤，日前受「誰來晚餐14」邀請，拜訪同樣來自香港移民的5口之家。本來信誓旦旦連套絲襪都會被認出的他，變裝工作人員卻不被認得。

公視製作團隊今天發布新聞稿指出，2022年適逢香港回歸中國25週年，已超過32萬人口外移，其中來台定居人數直逼3萬，杜汶澤也是其中一員，並在今年初順利拿到台灣身分證。這次是他繼2015年擔任神秘嘉賓後，第2次作客「誰來晚餐」節目，要喬裝成工作人員給對方驚喜。

給拜訪家庭驚喜前，杜汶澤還信誓旦旦說自己入行快30年，非常了解工作人員的裝扮，但對自己的高辨識度頗為擔憂，幽默表示：「我在台北就算蒙著頭、套著絲襪，也會被路人認出來要求合影；老婆還說如果我長期鬥雞眼才騙得過人」，沒想到下一刻到拍攝現場遲遲未被拜訪家庭認出，只好自已慢慢卸下裝扮才被熱烈迎接。

同樣來自香港移民，杜汶澤和拜訪家庭聊到港人移民台灣風潮，他指出早在2017年時期就有些跡象，當時在香港電視台ViuTV主持一檔節目「走佬去臺灣」，替那些有移民念頭但又心存顧慮的港人們到台灣體驗生活，「當時感覺到已經有人想移民，自然的就會拍一些節目給想移民的人看。」

杜汶澤在香港還有家人，目前已在台定居2年的他，坦言什麼時候再回去還是未知，因此了解珍惜眼前人事物是現階段課題，「這次離開反而給我最大的啟發是，不光說是離開香港，是你離開世界之前，每天有沒有很珍惜自己的生活？這才是最重要的。」

今年剛邁入知天命年紀、50歲的杜汶澤，最近也對人生有不同體悟，提到最值得開心的事，竟是不用再擔心錢不夠用。杜汶澤說：「我從小就很害怕貧窮，因為小時候真的很窮，但人長大了，就改變了，覺得享受、有尊嚴的都不是從錢而來。」

杜汶澤還把煮菜拿捏火候比喻成人生態度，可以未雨綢繆但不要杞人憂天，以免物極必反，說：「不要中了一個圈套。再努力一點不代表會變好，它很可能會變差，就像是煮過頭，是不是？如果像一個東西，這樣剛剛好，要拿起來，那你就要拿起來。如果為了要檢查是不是可以再弄好一點，就再多煎幾下，那就完了。」

本集「誰來晚餐14」將於28日晚上9時在公視頻道首播。（編輯：陳政偉）1111025