父母離異孩子心底留傷 公視探討離婚課題

（中央社記者葉冠吟台北10日電）「公視主題之夜SHOW」節目本週探討離婚課題，面對父母離異，有孩子吐露痛苦的感受永遠難忘，心理師曾心怡則建議父母應用行動告訴孩子，父母對他的愛不會因離婚改變。

節目組播出2部精選紀錄短片「半離婚」（Semi-divorced）和「中場換人」（Ref!Replacement!），2部片各以兒女不同視角，呈現小孩如何以他們的眼光去看待父母離婚一事。映後座談邀主持人唐綺陽與臨床心理師曾心怡和2組經歷離婚過程的親子檔到現場分享。

擁有處理婚姻跟原生家庭關係豐富經驗的曾心怡說：「我們往往會被角色稱謂給框住，其實所有的家人都在幫自己找一個新的定位」，她舉例，台北大學社會系副教授陳婉琪的論文研究顯示「離婚正效應」的結果，有些離婚家庭像是壓力鍋的解放，對於親子關係反而有正向幫助。

被問及15歲時就面臨父母離異，其中一組嘉賓的女兒說：「我花了很多時間逃避，小時候痛苦的感受是刻在內心，永遠不會忘的，長大後才能理解媽媽也需要為自己而活」。

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最後曾心怡建議父母和孩子談「離婚」時，「先不要高估孩子的成熟度」，要照護孩子內心的感受，「盡量用對話與行動告訴孩子，父母的愛不會因離婚而改變」，讓孩子感受到親子之間愛的完整性外，也有機會聽見彼此不同的聲音，曾心怡說明，「當傷跟懂同時存在內心時，就是所謂的和解」。

唐綺陽則鼓勵雙方：「保有自己的興趣跟賺錢能力真的很重要，這也是能夠勇敢選擇離婚很重要的前提，才不會因此過著沒有自我的生活」，提醒父母在處理離婚時，不要忘記小孩是個體，要顧及孩子的心理層面，多溝通。本集節目將於11日晚上10時在公視播出，並上架公視+。（編輯：張芷瑄）1111110