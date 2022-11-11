陳零九因動作戲點頭主演 「師大公園」合作李玉璽

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影集「師大公園地下社會」由演員李玉璽（左起）、陳零九、吳思賢主演，描述一群年輕人在前途迷惘之際的自我蛻變。（阿榮影業提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）影集「師大公園地下社會」今天公布主演，將由李玉璽、陳零九、吳思賢主演。李玉璽笑稱與角色共同性是幼稚，但要演衝動個性也有難度；陳零九首挑戰演戲，更透露原因是動作戲。

「師大公園地下社會」改編作家林峰毅同名小說，描述一群年輕人在前途迷惘之際的自我蛻變。總製作人林添貴期待能像日本「池袋西口公園」，讓3名男主角的「3帥」風靡全亞洲。

李玉璽表示，這次的戲劇類型和角色與過去大不相同，也因此更想演出。他指出劇中角色單純、熱血，但自己不是衝動的人，也笑稱最相似部分是幼稚，「最近上實境或YouTube節目，我都覺得自己很鬧。」

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吳思賢說這次的角色內心複雜，和他小時候個性類似， 「年輕又聰明，但經驗不足，尤其在戲中某幾場戲與老大交手，就能感受明顯差距。」吳思賢表示，最大挑戰是要演出窮途末路時又被通緝，因為家人離開也沒有依靠，因此需要特別花時間醞釀情感。

林添貴表示，影集保留原著音樂愛情、動作、犯罪等元素，想呈現台灣街區文化。他也說，「師大公園地下社會」全劇將以超高畫質HDR技術拍攝，細節更清晰、畫質更寫實，除了娛樂效果，也想提供觀影者更美好的視覺享受。（編輯：張芷瑄）1111111