郭書瑤新戲習武術化身女打仔 耍狠喊：我最會打

（中央社記者洪素津台北1日電）演員郭書瑤在影集「師大公園地下社會」飾演女打仔，為戲劇特別去訓練武術，而她訓練武術頗有心得，直喊：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？」另外，吳思賢則染金髮耍壞，首戰反派很興奮。

影集「師大公園地下社會」改編自作家林峰毅著作之同名暢銷小說，講述一群熱血年輕人捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之際，體認出「成長是殘酷的，而青春是不可逆的」，即便夢想是那麼微不足道，也應該勇敢放手一博。

影集由李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵領銜主演，劇中陳零九練出一身肌肉以一擋十的畫面讓人看了血脈噴張；李玉璽則熱血扮演街頭秩序的仲裁者，不出拳只出嘴巴，其中吳思賢（小樂）為戲染了一頭金髮，穿梭在每個角色之間耍壞，他透過劇組笑說：「其實很開心這次能挑戰『反派』的角色，而且我在戲裡很乖也很少打架，我都是拿槍解決（笑）！」

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郭書瑤則是化身「最悍女打仔」，為此特別學習武術鏡頭，戰鬥值爆表，耍狠放話：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？」郭書瑤一直都對武術演出很有高度興趣，為了角色做足了功課，拍攝前拼命三郎式的武術訓練，自我要求的程度令劇組敬佩不已。

姚愛寗則扮演樂團女主唱，角色率性做自己，更主動追愛大方索吻李玉璽；連俞涵則詮譯「末日書店」老闆娘，顛覆她原本的文青形象，是一個潑辣、韌性很強的女性。（編輯：黃名璽）1140401