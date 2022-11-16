樂理為武器、文本為創意 同根生替妖怪轉型正義

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樂團A_Root同根生睽違4年發行的第2張專輯「邊緣轉生術」，以民間妖怪故事為靈感，透過歡笑熱鬧方式為鬼怪發聲平反，有如另類「戲說台灣」，獲極大迴響。（同根生提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）當妖怪碰上轉型正義、當傳統樂器碰上流行，以台灣文化為基底，自稱是「奇行種樂團」的同根生，在扎實科班音樂基底下，把旋律文本拆解重組玩出新火花，也為「魔神仔」大聲平反。

幾乎所有團員都是音樂科班出身、藝術大學畢業的A_Root同根生，在今年鬼門關當天發行第2張專輯「邊緣轉生術」，以笙、中阮、大提琴等中西傳統樂器結合流行節奏，為台灣妖怪民間傳說歌唱，有如另類版本的「戲說台灣」，每每演出就像熱鬧慶典，更奪下第一屆全球客家流行音樂大賽的創作組首獎。

回憶起同根生的誕生，團長智博接受中央社專訪時直言完全是意外。玩樂團之餘，仍從事音樂教學的智博坦言，過去曾數度考慮轉行，不再接觸音樂，直到2014年到奧地利藝術駐村，讓他發現藝術家有很多樣貌，並非求學階段只能進職業樂團、成為音樂老師的局限生涯想像，「我一直想做有累積價值、社會貢獻度的事，比賽第一名、吹好聽的音樂，就只是個人的成就」。

因此智博回國後，在家鄉宜蘭創立「笙根蘭陽藝文平台」，透過表演與各界藝術家合作，也找到志同道合、從小習樂的老友們，在2015年組成「同根生」，當天一起受訪、彈撥中阮和柳琴的琬婷，跟智博國小就在同個音樂社團，而新成員擊樂的DK，則是智博的大學同學。

同根生推出的首張同名專輯聚焦宜蘭，透過純器樂演奏，帶聽眾走過「龜山」、用耳朵品嚐在地特色甜品「花生捲冰淇淋」，成功入圍美國獨立音樂獎與金音獎。

睽違4年推出的第2張專輯「邊緣轉生術」，有別於首作，加入大量人聲演唱，智博笑說：「人每個階段都會喜歡不一樣的聲音嘛」，尤其專輯文本從台灣民間妖怪發想，說書與念唱元素不可或缺，也讓他們重新調整樂團風格，拉近與流行的距離，做好玩、感官性強的表演，讓觀眾突破對傳統樂器演奏的想像，還能隨著旋律歌詞開心唱跳。

智博和琬婷坦言，過去學院派生態總追求金字塔頂端的藝術，不夠接地氣，「好像讓別人聽得懂，就不夠厲害」，也讓智博意識到，不論傳統音樂、流行音樂或民間音樂也好，音樂的本質是希望能讓文化共享，「如果大家無法在第一時間和表演者同樂，那傳播的管道就沒有成立，也會讓我質疑自己到底在做什麼？」

他們觀察，同樣出身專業傳統器樂的韓國團體Leenalchi和ADG7，都能以新潮編曲成功獲觀眾喜愛，不僅沒有違背專業本質，甚至還能強化原本的特質，同根生應該也做得到。因此新作拆解口傳歌謠與口傳故事，以「妖怪轉型正義」為題，為流傳許久的「魔神仔」，如紅衣小女孩、林投姐、黑皮夫人獻唱主題曲，希望能讓大眾重新認識這群妖怪。

例如「八寶公主」就以流傳恆春半島的傳說為本，本尊是為愛渡海來台卻慘遭殺害的荷蘭公主，全曲奠基於平埔族歌謠，結合拉丁音樂做新創新編，混合出新穎的「平埔拉丁」，還趣味加入中文、台語、日語、英語4語歌詞。

既然敢挑戰鬼故事主題，錄音是否遇到靈異事件？智博笑說，大家都平安無事，唯獨虔誠基督徒DK體質較敏感，同根生在中元節舉辦專輯搶聽會時，DK有默默告訴大家，自己感受到有滿多「好兄弟」聚集過來。

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不過，智博強調表演創作時，大家心裡都不會害怕，「我們是真的幫妖怪發聲、做轉型正義，是做好事」，爬梳文本的時候就覺得，他們都已經受冤了，還被污名化，例如本名為李昭娘的「林投姐」，就是被騙財騙色後才復仇，因此在歌裡面把她描繪成「渣男剋星」。

智博和琬婷笑說，既然都在中元節辦演唱會，替好兄弟們辦普渡了，也該比照尾牙概念，在年底辦一場年終表演，將於12月30日在台北舉辦「穢土轉生術」專場，祝福所有人都能清除今年厄運，迎接新年到來。專場目前於KKTIX開放售票。（編輯：張雅淨）1111116

跨界樂團「A_Root同根生」演出結合傳統樂器與流行曲調，成員幾乎都是藝術大學出身的科班生，用創意玩出新潮音樂火花。（同根生提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月16日