完成文夏遺願 「夏日的文化洋行」紀錄片2023年上映

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國寶歌王文夏（前）4月過世，2019開拍的紀錄片「夏日的文化洋行」已進入後製，將於2023年5月20日文夏冥誕上映。圖為文夏與太太文香（後）2020年11月5日到台北大稻埕教會參與拍攝。（文姬提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月23日

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（中央社記者王心妤台北23日電）國寶歌王文夏今年4月過世，文夏遺孀文香曾指出文夏的遺願是製作紀錄片。女兒文姬今天說，2019開拍的「夏日的文化洋行」紀錄片已進入後製，將於明年5月20日文夏冥誕上映。

文夏本名王瑞河，1928年生於台南，一生灌錄超過1200首台語歌曲，留下「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」、「星星知我心」等經典。他曾獲文化總會國寶級藝人獎章，之後又獲頒金曲獎特別貢獻獎、台北文化獎特別獎。

文姬表示，文夏2019年5月親自參與「夏日的文化洋行」開拍，2020年11月最後一次在台北大稻埕教會拍攝，最後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及文夏健康因素暫停。文夏過世後重啟補拍，目前已經完成所有拍攝並進入後製階段，期待能像文夏第一部台語電影「台北之夜」上映時一樣轟動。

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文姬提到，文夏一直希望能有自己的文物館，在文化部和台南市文化局協助下，將以「文夏故事館」的形式落腳其出生地麻豆的總爺藝術館，「父親帶給大家許多耳熟能詳的歌曲，故事館成立會有父親完整的音樂歷程及物品，除了完成父親的心願，想念父親時自己也可以到故事館走走，真的很開心。」

文姬也說，文夏2015年就開始整理自傳，將自己保存的照片及經歷事件梳理過，這也幫助故事館能更清晰呈現其生命軌跡。另外「文夏唱遊人生特展」將於25日起在台北流行音樂中心的一樓文化館搶先登場。（編輯：張芷瑄）1111123