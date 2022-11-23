吳怡霈演單親媽劇中甩女兒巴掌痛哭 同理父親苦衷

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藝人吳怡霈（左）在公視人生劇展「女孩，妳想怎樣？」中飾演一名單親媽媽，獨自扶養由蔡海殷（右）詮釋的女兒長大，兩人片中有多場精彩對手戲。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人吳怡霈在公視人生劇展「女孩，妳想怎樣？」中飾演單親媽媽，一場母女口角戲要對童星甩巴掌，拍完後卻全身發抖痛哭，才同理小時候被爸爸打一巴掌的用心良苦。

「女孩，妳想怎樣？」劇組今天舉辦媒體茶敘，導演王傢軍與吳怡霈、蔡海殷、睦媄、郭書魁等演員群共同出席。故事描述12歲少女與工作忙碌的護理師母親同住，言語沒交集的兩人只能沉迷網路。有天，少女意外發現能讓社群平台點讚數暴增的「流量密碼」，她卻也一步步迷失在虛擬世界中。

未婚的吳怡霈坦言是把現實生活裡「用高標準看待自己」的母親，作為揣摩角色的對照。回憶起劇中女兒拿手機偷拍老師釀禍的母女衝突戲，吳怡霈分享，導演沒有特別安排爭執台詞，拍完後她才發現，「自然講出來的話，都是媽媽曾經罵過我的」，感嘆很多不經意話都會留孩子心裡。

在劇中，吳怡霈得狠甩童星蔡海殷一巴掌，讓她格外崩潰，尤其都得真打。打完後，吳怡霈和飾演女兒的蔡海殷都哭到不行，「我的手和身體都在發抖，陷入一種我怎麼會做種事情，情緒那麼失控的自責」，完全把自己代入角色。

吳怡霈坦言，劇裡角色為顧全女兒心事與自己的感情、世界，忙得不可開交，她能同理這個單親媽媽，必定是失控才會做出這些動作，更會讓她想起現實與家人爭執後，無言以對的巨大壓力。

身為家中長女，吳怡霈高中畢業前都沒叛逆經驗，直到大學因衝撞家規，她跟母親頂嘴並吼出：「妳沒有見過世面，妳才不懂」時，被父親賞了一個大巴掌，這也是她出生以來第一次被父親修理，讓吳怡霈難過、震驚地把自己鎖在房裡，超過3週都不和家人對話。

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與家人和解的契機，是父親最後態度放軟，主動來敲吳怡霈房門，告訴她「打了妳，我很抱歉，但我覺得妳讓我失望了」，並落下難過的眼淚，讓吳怡霈失眠了一整晚。「拍了這部戲後，我明白我爸出手打我一定也是很為難、痛苦。」

所幸出社會後，吳怡霈逐漸找到和父母溝通的方式，學會用幽默調侃、化解可能發生的衝突，但她也忍不住大笑說：「也可能是搬出去住，距離會帶來美感，一起住很難不崩潰。」本劇將於27日晚上10時在公視首播。1111123