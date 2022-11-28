劉若英拋家棄子巴黎開唱 見法國世足贏球很安心

（中央社記者葉冠吟台北28日電）歌手劉若英睽違6年重返法國巴黎開唱，笑言是「拋家棄子」飛出來見歌迷，也不忘緊跟世足時事，感謝球迷沒看球賽來看她，更幽默說彩排時看到法國贏球，就知道氣氛沒問題了。

相信音樂今天發布新聞稿表示，劉若英近期帶著「2022飛行日巡迴演唱會」征戰英法，繼23日在英國倫敦帕拉丁劇院，26日又降落法國巴黎會議宮，門票早在3週前售罄，一票難求，甚至有來自義大利、荷蘭、西班牙、德國、比利時、加拿大等地歌迷。

看著全場座無虛席，劉若英難掩激動情緒問候：「終於我們又面對面聚在一起了，真是不容易對不對，我說到做到，我說要飛行到世界每一個角落跟你們相聚，我做到了。」

劉若英提到，籌備這次演唱會比過往都還要困難及緊張，笑虧自己是兼顧家庭的已婚婦女「上有老、下有小」，飛出來都需要「拋家棄子」，但看到爆滿歌迷相聚巴黎，讓她直呼感動。有時差的她，也請歌迷做她的靠山，一起大聲唱歌。

近期世足賽正如火如荼比拚，來到歐洲的劉若英不忘跟緊足球時事，笑稱：「我很謝謝你們今天坐在這裡，要是我是你們，我可能坐在外面看足球賽。」她還說，在彩排時看到法國贏球，就知道今天氣氛沒問題了，引起全場歌迷哄堂大笑。

在演唱會尾聲的歌迷點歌環節，劉若英發現有對年紀非常小的雙胞胎在現場，她問：「你不覺得你這時候應該回去睡覺了嗎？叫爸爸媽媽趕快帶你回去睡覺了。」一旁的媽媽馬上回應：「他說他不睡，因為奶茶阿姨又美又瘦，歌又唱得好聽。」甜嘴撩偶像，也讓現場氣氛熱烈起來。

巴黎場演唱會在經典歌曲「後來」大合唱聲中畫下句點。（編輯：管中維）1111128