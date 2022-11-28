朱芷瑩新片搭應采靈婆媳過招 與現實男友媽媽關係好

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資深演員應采靈（右）與金鐘視后朱芷瑩（左）首次搭檔主演電影「WOMEN 我們不知道的事」，28日出席開鏡記者會。（溱基創意行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）資深演員應采靈與金鐘視后朱芷瑩首次搭檔主演電影「WOMEN 我們不知道的事」，兩人跳脫傳統思維，上演非典型婆媳過招；至於與現實男友施名帥媽媽關係，朱芷瑩靦腆回「滿好的」。

女性電影「WOMEN 我們不知道的事」由劉潤成與羅潤財雙導演執導，找來應采靈、朱芷瑩、班鐵翔、姜康哲飾演一家四口，新人聖誕家婕則是護理師，劇組今天舉辦開鏡記者會。

這部作品是台大新聞所碩士、深蹲影壇10年的導演劉潤成，第一次挑戰長片並擔任製作與編劇。劉潤成透露故事來自於生命真實經歷，講述一場中風，讓家裡的「老佛爺」墜入半癱的人生谷底，在兒媳的設計與激勵下，「老佛爺」不但積極復健，更決心和兒媳攜手重建家庭，從中刻畫婆媳間相處以及女人心中的秘密。

越南出生來台發展的劉潤成，經歷家庭變故，看到自己媽媽與太太的關係，有感而發改編成作品，「傳統都覺得媳婦是外人，但在這個故事裡，媳婦角色很重要」；應采靈片中是燒得一手好菜的能幹婆婆，卻遭遇中風半癱，朱芷瑩則是來自澳門的駐唱歌手，扛起家庭重責大任。

朱芷瑩戲外和男友施名帥愛情長跑多年，被問及現實生活中和男友媽媽的關係，她則靦腆回應「滿好的！」至於飾演朱芷瑩老公的姜康哲，則坦白從沒有帶過女友回家，目前沒有遇過婆媳過招的問題。

班鐵翔這次與應采靈3度合作飾演夫妻，更是2度與姜康哲合演父子，直呼和應采靈結成「三世姻緣」；他笑言：「采靈給我感覺就是溫柔、有仙氣、善良又有氣質的女人，因為演過夫妻，本來已經很熟悉，再合作互動很自然，她跟我太太感情也很好。」

被問到若夾在婆媳問題中如何抉擇，班鐵翔透露母親十多年前已過世，很感謝老婆只要聽到他懷念媽媽做的菜，就會自己照樣做出來，滿足他思念的味道。（編輯：陳仁華）1111128