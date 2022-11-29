速水茂虎道許願來台 直呼沒獲邀也會自己去

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本男星速水茂虎道主持節目「速水茂虎道的移動廚房」第2季，他受訪時透露，平時在日本就會去買台式早餐，也希望再受邀到台灣參加美食展，更笑說沒收到邀請也會來。（KKTV提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北29日電）日本男星速水茂虎道推出「速水茂虎道的移動廚房」第2季，他因疫情無法到台灣，但私下熱愛台式早餐，希望再受邀來台灣參加美食展，「就算沒邀請我，我也打算自己去。」

速水茂虎道與台灣關係深厚，曾多次受邀來台，今天接受台灣媒體視訊訪問，談到前陣子接受台北市政府邀請，出席佐賀國際熱氣球節，他表示相當開心，更透露當時雖然是工作，不過有一半以上的時間都在攤位跟台灣人聊天。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，速水茂虎道許久沒有造訪台灣，但他說，在日本一個月都會吃2、3次台灣菜，「像是去台式早餐店買飯糰跟豆漿，豆漿有甜的、鹹的還有無糖，比較尷尬的是店內幾乎都是女客人，買的時候有點不好意思。」

「速水茂虎道的移動廚房」第2季剛拍攝完畢，速水茂虎道認為，上一季注重料理本身，這一季則是加入更多日本元素，希望讓大家更了解日本。

被問到最推薦哪道料理，速水茂虎道笑說，自己煮的都很棒，「最推薦的是接下來要播的肉類料理，水果做成醬料入菜，相信日本料理節目沒人做過。」他也推薦自己煮的火鍋，因為都是從湯底就開始準備。

隨著邊境開放，速水茂虎道表示，之前都會開車帶著狗狗一起去熱海玩，那邊不只有適合寵物玩耍的公園，還能享受溫泉。他也推薦可以去沖繩旅遊，食物很美味，加上人潮也不會太多。

「速水茂虎道的移動廚房」第2季訂於KKTV每週一更新。（編輯：張雅淨）1111129