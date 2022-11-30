誰來晚餐Matzka傳授開朗秘訣 幽默化解歧視

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）歌手Matzka受邀擔任公視「誰來晚餐14」節目嘉賓，並透過拜訪條通日式酒店當媽媽桑的原住民單親家庭，揭開條通日式酒場不夜城的神秘面紗，也暖心傳授如何用幽默化解歧視言語。

來自台東排灣族的歌手Matzka，以雷鬼等多元獨特的風格創作，屢屢獲得獎項肯定。這次邀他擔任節目嘉賓的家族成員，是受訪者的小女兒妞妞，邀請理由竟是因為Matzka為已離異父母的共同偶像。

得知妞妞從小被外婆帶大，讓同樣在國中前，都和VUVU祖母一起在部落生活的Matzka特別有感。Matzka感性分享，自己在祖母身上學到最珍貴的事，就是「開朗」及要用不同角度跟觀念，去看待任何一件事。

Matzka也拿自己討論生死的創作Someday舉例，「大家面對死亡都很難過，可能很不捨、生氣，可是換另個角度來看這件事情，可能心境上或想法上會很不一樣」。

不久前Matzka遭逢父親離世，也讓Matzka對生死有新的體悟，他表示，最後的陪伴時光，讓父子有更多對話的機會，也讓疏離的父子關係和解，關係變得像朋友。

特別的是，Matzka與受訪家庭皆為原住民，聊到彼此成長過程都曾遭遇族群認同窘境，受訪者曉春分享，曾被同學笑是山頂洞人的小孩，讓Matzka在一旁安慰：「你同學很土欸，這種都會被我們笑」。

Matzka也透露以前被別人叫過「番仔」，當下也只是笑一笑，沒什麼感覺，但聽到妞妞因膚色深曾遭人議論，Matzka便教她一招用幽默化解歧視：「你就回對方說，因為我不想『白白』過一生」，機智回答令眾人捧腹大笑。

「誰來晚餐14」每週五晚上9時於公視首播。（編輯：張芷瑄）1111130