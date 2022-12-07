亞洲影藝創意大獎登場 客家電視奪最佳兒童節目

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）亞洲影藝創意大獎頒獎典禮今晚登場，客家電視台「音樂關鍵字」奪下最佳兒童節目獎；節目製作人表示，這是全台首個音樂相關的科學節目，希望青少年從音樂學到科學知識。

亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards，簡稱AAA）是亞太地區著名的卓越創意獎，今年度的頒獎典禮今、明兩天在新加坡讚美禮堂（Chijmes Hall）舉行。

有多部來自台灣的作品入圍角逐多個獎項，包括最佳兒童節目、最佳紀錄片節目、最佳音效等項目。

其中，客家電視台的「音樂關鍵字-你好！我叫江東平」奪下最佳兒童節目獎。節目製作人、客家電視台節目部經理羅亦娌上台發表得獎感言時向全場來自各國的人士介紹，這是客台製作的節目，也強調「擁抱不一樣，是成長的唯一方式」。

她接受中央社記者訪問時表示，這是客家電視台針對青少年做的音樂動畫科普系列節目，主要是在音樂裡面找到科學知識，透過動畫、深入淺出的方式讓觀眾了解科學。

羅亦娌指出，節目主題以青少年校園生活為背景，結合音樂與科學。客家電視應該是全台、甚至是全球首創，製作音樂相關的科學節目，內容涵蓋腦科學、生物學、心理學及物理學等。

她說，獲獎的這集節目講述一個患有自閉症的青少年透過音樂交到朋友的故事，「希望孩子透過節目不但學到音樂知識，也了解自閉症議題」。

「擁抱不一樣，才可以擁抱更多」，羅亦娌表示，在多元的世界裡，「希望這影片除了讓大家了解科學知識，也鼓勵我們所有人尊重世界上的不一樣」。

羅亦娌坦言，雖然科學節目「聽起來很硬」，但她堅信，有好的科學教育培養才可以發揮孩子們的創造力，國家才有潛力與未來。

她認為，科學教育的普及與培養，就等於創造力培養，「在平常影視產業節目裡面，我們就應該要努力」。兒少節目對孩子而言很重要，身為族群頻道的客家電視應該要擔起推動兒少節目的責任。（編輯：林治平）1111207