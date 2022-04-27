紐約電視節台灣3影視奪獎 獨舞者的樂章獲金獎

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）2022紐約電視節今天頒獎，導演李立劭記錄母親、台灣人體模特兒始祖林絲緞舞蹈人生的「獨舞者的樂章」獲紀錄片類藝術金獎；電視電影「光的孩子」、紀錄片「礱之旅」則獲銅獎。

台灣影視作品國際發光，2022紐約電視節（New York Festivals TV & Film Awards）在今天上午6時舉行線上頒獎典禮，台灣本屆共有3個單位、8個節目入圍，最終紀錄片「獨舞者的樂章」獲得紀錄片類藝術金獎，客家電視電影「光的孩子」拿下電影類劇情片銅獎，紀錄片「礱之旅」則榮獲紀錄片文化議題銅獎。

導演李立劭在得獎感言影片開心表示，「獨舞者的樂章」講述一個台灣被遺忘的舞蹈史，「對於我以及我的母親（林絲緞）意義非凡，我的母親跟我說，她很高興能以這部影片和紐約的朋友碰面，勾起她青春時期，美麗的紐約回憶，希望各位朋友會喜歡這部影片。」

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「光的孩子」先前已在電視金鐘獎、台灣國際女性影展、亞洲影藝創意大獎、亞洲電視大獎等獲得多項獎項，此次是首度在亞洲以外地區獲獎。編導徐麗雯及製作人張哲龍則在得獎感言影片中表示，「我們始終相信光明與黑暗都是人性的一部分，因此我們將張開雙臂、敞開心扉，與祂們一起生活」。另一部獲獎影片「礱之旅」導演吳文睿也透過影片向工作團隊致謝。

其他5項入圍最後決選的台灣作品，分別為時代劇「茶金」、紀錄片「捕鰻的人」、紀實節目「群山之島與不去會死的他們」、藝文節目「藝術很有事－追尋不朽的青春」與水下實境節目「決戰水下伸展台」。（編輯：張雅淨）1110427