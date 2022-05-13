紀錄片形式拍兒少節目 「叫我野孩子」翻轉想像

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）「叫我野孩子」翻轉兒少節目想像，是台灣首支以紀錄片形式打造的兒童實境節目，帶著8組孩子在自然中進行深刻的生活體驗，也盼打開觀眾對大自然的渴望。

曾獲多屆金鐘獎肯定的製作團隊大逆光製作，首次跨足兒少節目領域，以實境節目為手法，設計充滿冒險、具強度的關卡，讓孩子克服恐懼去完成挑戰；也以紀錄片為精神，從旁觀察紀錄而不過度干預，讓孩子自由展現他們離開都市、走進大自然的真實樣貌，意外的也碰觸到他們的心事與煩惱。

製作團隊共花一年半時間，挑選出8組孩子，以取得食物的發展軌跡為背景，設計出不同主題，包含「採集」、「狩獵」、「靠海生活」、「小島人生」、「種稻」、「農家」、「魚塭」、「冬天的滋味」，讓孩子在大自然裡進行一場最深刻的生活體驗。

有孩子在參與插秧勞動後，了解米飯的珍貴，不敢再浪費食物；有超級害羞男孩經節目洗禮，終於敢獨自跟超商店員講話；有瘦弱的小女孩生平第一次拿斧頭劈柴，更對著鏡頭告訴爸爸「你以後真的不用再擔心我，我可以的」，讓旺福樂團、浩子、歐陽靖、鳳小岳等藝人都相當感動，給予高度評價推薦。

製作人陳芝安表示，節目設計初心是想讓孩子放下3C產品、接觸大自然，有機會打開五感去探索、去覺察。她沒想到看似遊玩、冒險的體驗過程，卻觸碰到孩子內心更深刻的議題，大人看完竟也淚流滿面，驚覺是否該找回那些極度珍貴卻已丟失的東西。

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導演謝欣志則分享，他們本來希望孩子在過程中充分享受，實際拍攝卻屢屢碰到挫折，但挫折竟成為最後故事轉折之處，「因為當孩子碰觸到自己性格的天花板時，怎麼反應、怎麼面對，讓整個影片充滿未知，看似孩子在挑戰自己，事實上拍攝團隊或觀眾也跟著劇情，會開始自我追尋」。

2人期待「叫我野孩子」能重新打開觀眾對大自然的渴望，喚醒每個人心中的「野孩子」。節目將於14日下午5時在LINE TV首播，15日下午5時30分在客家電視客語播出。（編輯：黃世雅）1110513