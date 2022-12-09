更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
首頁 / 娛樂

「新好男孩」卡特被控性侵 傳害未成年少女染性病

2022/12/9 19:34（12/9 19:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國經典男孩團體「新好男孩」團員卡特被控性侵。（圖取自facebook.com/nickcarter）
美國經典男孩團體「新好男孩」團員卡特被控性侵。（圖取自facebook.com/nickcarter）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國經典男孩團體「新好男孩」（Backstreet Boys）團員卡特（Nick Carter）被控性侵，據報導他在2001年當紅時性侵了一名時年17歲的少女粉絲，甚至害她感染性病。

法新社報導，患有腦性麻痺的美國39歲女子露絲（Shannon Ruth）今天在法院對卡特提起民事訴訟。她指控，在2001年的一場表演後，卡特在遊覽車上逼她口交，隨後將她性侵。

控方律師博思科維奇（Mark Boskovich）在線上記者會上指稱，事發當時「新好男孩」剛結束於華盛頓州塔科馬（Tacoma）舉行的演唱會，露絲當年只有17歲，當她在排隊要簽名時，卡特邀請她進到遊覽車裡。

博思科維奇告訴記者，卡特給了露絲一種嚐起來很可笑的飲料，稱之為VIP果汁，之後將她帶到遊覽車廁所裡要她跪下，而他露出自己的生殖器，命令露絲與他從事性行為。

此外，博思科維奇還指控，露絲當時仍是處女，期間一直在哭泣，但卡特仍將她性侵，露絲患有自閉症，有輕微腦性麻痺。

根據指控文件，卡特還將人類乳突病毒（HPV）傳染給露絲，並威脅她若揭露這起性侵，將會使她坐牢。（譯者：陳正健）1111209

#新好男孩
#卡特
#露絲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族