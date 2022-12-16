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安溥備戰台北小巨蛋開唱 魏如萱暖送護嗓品打氣

2022/12/16 10:59（12/16 11:21 更新）
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歌手安溥（右）將於24日起連續2晚在台北小巨蛋開唱；好友魏如萱（左）特別送上護嗓品打氣，更作勢要餵食安溥。（聯成娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月16日
歌手安溥（右）將於24日起連續2晚在台北小巨蛋開唱；好友魏如萱（左）特別送上護嗓品打氣，更作勢要餵食安溥。（聯成娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）歌手安溥將於12月24日連續2晚在台北小巨蛋開唱，金曲歌后魏如萱昨天帶著補氣米湯和護嗓品探班彩排。2人聊起媽媽經，安溥透露兒子最近常在溜滑梯上大喊想唱歌給觀眾聽。

安溥下週末將舉辦「to ebb 2022潮水箴言」演唱會。安溥今天透過經紀人分享，跟魏如萱的好交情從女巫店就開始累積，從發行第2張專輯就邀請過魏如萱擔任嘉賓。魏如萱與安溥都有兒子，安溥聽到魏如萱兒子已經唸幼稚園，馬上打聽學區，讓魏如萱笑說：「孟母三遷就是這個樣子。」

魏如萱昨天特別帶著應援物打氣，她解釋，米湯除了補氣還是親手熬的，護嗓品則是歌手必備。魏如萱說：「歌手很常用喉嚨，所以喉嚨要很濕潤，這個可以生津、潤喉，吃起來涼涼的，會讓喉嚨很舒服。」

魏如萱分享，以前還沒有孩子可以專心備戰演唱會，但現在不時會分心關心孩子，太吵鬧或是安靜都會擔心。安溥說兒子現在還有點害羞，但最近愛上打鼓，他天天準備上台這件事，常在溜滑梯上喊：「我要唱歌給大家聽。」安溥演唱會持續售票中。（編輯：陳政偉）1111216

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