鍾欣凌化身兔女僕瘋狂追星 自嘲尺寸差很多

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（中央社記者王心妤台北21日電）賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」今天釋出花絮，鍾欣凌飾演的婆婆變身「兔女郎」追星，為了撲滅火勢更直接用屁股滅火。鍾欣凌笑稱，雖然圓了女僕夢，但尺寸差很多。

春節賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」改編自熱門電視劇「我們婆婆怎麼那麼可愛」，延續電視劇搞笑風格，鍾欣凌在電影版飾演為了追星不擇手段的瘋狂粉絲，不只擅闖明星慶功宴，還換上女僕裝。

鍾欣凌透過片商表示，雖然是圓了當女僕的夢想，「但怎麼尺寸差這麼多，我穿起來超大一隻。」鍾欣凌片中還要用屁股坐蛋糕滅火，副導也打趣說：「妳比蛋糕還大。」

鍾欣凌在電影中不只變裝，還有吊鋼絲等動作戲，鍾欣凌笑說：「彩香（角色名）這次很累，吼真的累死了。」導演鄧安寧說：「鍾欣凌就是鍾欣凌，沒有包袱只希望把戲演好，她掌握住了那種母親的寂寞失落，及她的偶像在面前的憧憬，我覺得她呈現的非常的好，很觸動我。」

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」將於明年1月13日全台上映。（編輯：屈享平）1111221