鍾欣凌黃姵嘉睽違2年「婆媳」合體 笑哏不斷怕NG

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演員黃姵嘉（左）與鍾欣凌（右）睽違2年在電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」合體，婆媳檔在超商求店員調閱監視器畫面尋找「神秘OO」。（威視電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）夯劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」原班人馬集結，推出電影版笑鬧大銀幕。演員鍾欣凌、黃姵嘉「婆媳」睽違2年合體，靠臨場「乞討戲」尋回默契，鍾欣凌更透露差點被導演拋哏笑瘋。

成功演活「傳統婆婆」、還奪下金鐘視后的鍾欣凌，在電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」中與黃姵嘉久違再搭檔，兩人透露一度害怕會找不到默契，卻因一場「乞討戲」在2天內迅速找到絕佳默契，今天劇組也釋出婆媳篇幕後花絮。

片中鍾欣凌因搞丟「神秘OO」搞得全家人仰馬翻，一場和黃姵嘉在超市尋人橋段，導演鄧安寧臨場加戲，要兩人手口並用地叫喊give me money（給我錢）作勢乞討，讓原本沒默契的兩人，演完後瞬間找回節奏，鍾欣凌大笑直呼：「角色回來了、節奏回來了！」

鍾欣凌透露，鄧安寧常在拍攝期間，為想笑哏不惜犧牲睡眠，努力讓每場戲都有笑點，因此拍攝時劇組經常笑到快瘋掉。

黃姵嘉提到，有太多荒誕劇情讓她拍攝時也很怕NG，「被警察圍捕、按摩店逼供，笑到忍不下來，最後變成要先笑完才開拍。」

電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」描述蘇家婆婆彩香不小心搞丟「神秘OO」引來警察關切，蘇家子女們紛紛傻眼，兒子秉仁不負責任落跑，女兒秉愛揮刀逼問，秉忠、秉孝不孝提議報警，最後竟連小鷗、大美都一起上銬送警局，讓大家好奇蘇家婆婆究竟捅出什麼婁子。

本片將於2023年1月13日全台上映。（編輯：張雅淨）1111207