「我的婆婆」年節上映 許傑輝扛鍾欣凌累到腳發抖

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（中央社記者王心妤台北15日電）改編超夯台劇的賀歲片「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」由原班人馬主演。演員許傑輝分享一幕要把鍾欣凌抬起來轉的戲，動用6名男生協助拉鋼絲，他演完後一整天雙腳都在發抖。

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」昨晚舉辦預告發布會，監製陳慧玲、吳明憲率演員鍾欣凌、許傑輝、黃姵嘉、張書偉出席，飾演「神秘OO」的炎亞綸也出席記者會。

鍾欣凌會後受訪表示，拍這部片因為不斷吃東西達到人生體重高峰，許傑輝笑說，片中有幕要抬起鍾欣凌的戲，拍到差點「往生」，拍完則是雙腳抖到不行。鍾欣凌也笑說，對於需要6個壯丁才能把自己吊起來有點不好意思，「他們每個都這麼帥，但吊完每個都流汗，這麼多人吊怎們會累成這樣，一定平常訓練太少」。

片中為了演出許傑輝向鍾欣凌求婚的戲，劇組不只將熱氣球從台東帶到台南，也要考慮地表濕氣、溫度和風向，須在2小時內拍攝完畢，才能拍到熱氣球膨脹最剛好的時刻。獨自演出的許傑輝表示，「9樓的高度是人類視覺最恐怖的高度，整個竹籃子裡只有我一個沒有別人，我又要演得很激動，真的很怕自己太過激動會跳下來」。

炎亞綸這次飾演大明星，被鍾欣凌飾演的婆婆瘋狂示愛。鍾欣凌表示，炎亞綸演出沒有包袱，有些親密戲還會主動開口化解尷尬。炎亞綸也分享過往曾遇過瘋狂粉絲的經驗，不只會假扮成工作人員闖進表演後台，還有偷走喝過的水杯，甚至潛入飯店帶走用過的衛生紙。

許傑輝分享曾被在高鐵上被路人攔下要簽名，簽名才發現被誤認為藝人卜學亮。他和卜學亮分享這段趣事時，卜學亮也分享曾被誤認為許傑輝。

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」將於明年1月13日全台上映。（編輯：黃世雅）1111215