張鈞甯提前暴雷安溥演唱會高雄場 被青峰慘虧雷公

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歌手安溥（右）上週末兩場「潮水箴言」台北小巨蛋演唱會完美落幕，會後受訪時好友張鈞甯（左）驚喜現身，獻上愛的抱抱。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）歌手安溥上週末兩場「潮水箴言」台北小巨蛋演唱會完美落幕，會後受訪時演員好友張鈞甯驚喜現身，獻上愛的抱抱，只是日前她不小心洩漏高雄場資訊，被歌手青峰大虧是「雷公」。

張鈞甯和安溥交情深厚，安溥闊別10年的新專輯「9522」主打歌「最好的時光」，就是在張鈞甯的力促下完成。日前張鈞甯努力在社群幫好友演唱會催票，卻提早洩漏安溥尚未公布的明年「潮水箴言」高雄場演出日期，讓張鈞甯被好友青峰笑虧，現在綽號要改成「雷龍」、「雷公」。

昨晚張鈞甯到小巨蛋欣賞演出時，當安溥唱著「藍天白雲」時，LED設計出現雷電視訊畫面，也讓身旁的好友青峰再虧她：「妳看，螢幕上都是妳耶。」

安溥昨晚受訪時忍不住笑說：「大家如果要懲罰她（張鈞甯）的話，可以來買票嗎？」並打趣約定，「如果高雄場賣完，我就恭請我媽媽當我的特別來賓。」今年「潮水箴言」台北場兩場演出票房約新台幣3000萬元，與製作費打平。

被問及結束台北小巨蛋演出後的工作安排，安溥透露，休息幾天後會繼續錄音，跨年則計劃和張鈞甯一起到台東看青峰演出。她很感謝青峰連續兩天都來小巨蛋捧場：「我們工作常分隔兩地，他都沒有特別的機會來看之前的演出，這次來我超感動的，心願已了。」

安溥表示，2022年對她來說是豐收、但也辛苦的一年，接連推出新專輯與演唱會，兼顧工作、家庭之餘，還得和COVID-19疫情確診的後遺症對抗，如今終於完成演出，感覺挺夢幻的。

她分享：「我從學著當演唱會製作人開始，學習的過程跟工作的成果是綁在一起的，但這次我受到的照顧最多，是自己開始籌備演唱會以來，第一次可以認真當個歌手，而不是忙到最後一刻才上台，特別感恩一起製作的團隊。」

被問及首演當天在台上自爆可以「嫁女生」，安溥坦承如今能拿失敗的婚姻自嘲，而她始終認為婚姻就是婚姻，而非「嫁娶」。安溥笑說，如果一定要說嫁或娶，「我可以練『娶』，先從責任感練習試試看」。

安溥「潮水箴言」演唱會高雄場2023年3月4日在高雄巨蛋登場，門票開賣日期近期會在「聯成娛樂」官網和臉書公布。（編輯：張雅淨）1111226